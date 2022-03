Myriam Hernández y su salida de “Yo soy” para reforzar estelar de Mega: “Me gustan los nuevos desafíos”

La cantante nacional, Myriam Hernández, dio cuenta este jueves de los motivos que tuvo para dejar de trabajar en el programa “Yo soy” de CHV y decidirse por asumir el desafío de ser jurado de “El retador”, el próximo estelar de talentos de Mega.

La expanelista de Mega confesó que prefiere estar encerrada.👇https://t.co/XxVDUba1dY — Publimetro (@PublimetroChile) March 17, 2022

La desvinculación de Hernández del canal privado había sido confirmada por el productor ejecutivo de CHV, Carlos Valencia, quien en entrevista con encancha.cl afirmó este miércoles que “nos parecía súper lógico que buscara otras oportunidades laborales”.

Me gustan los nuevos desafíos y lo que me gusta de este programa es que hay participantes en tres disciplinas, canto, baile e imitación. — Myriam Hernández

“Donde ella esté bien, va a ser bueno y nos va a alegrar mucho a nosotros. Nosotros ahora estamos full ‘The Voice’, tenemos nuestro jurado, están todas las energías en ese programa y nos parecía súper lógico también que Myriam Hernández buscara otras oportunidades laborales, y si es Mega, TVN o Canal 13, o donde ella esté bien, vamos a estar contentos”, aseguró Valencia.

Actor afirmó que, pese a separarse de la argentina y del escándalo que protagonizó con su affaire con Mauro Icardi, sintió...👇https://t.co/hVX22YxYjC — Publimetro (@PublimetroChile) March 17, 2022

Las motivaciones de Myriam Hernández

Este jueves, por su parte, fue el turno para que la involucrada diera sus motivos respecto de su mudanza de estación televisiva. Lo hizo en entrevista con El Mercurio, donde expuso que lo que más la motivó para hacer dicho cambio fue el “formato súper atractivo, ágil e innovador” del futuro estelar de Mega.

“Obviamente estoy agradecida de la oportunidad que significa estar nuevamente como jurado, me gustan los nuevos desafíos y lo que me gusta de este programa es que hay participantes en tres disciplinas, canto, baile e imitación (...) en cada programa hay una final y me imagino que para nosotros va a ser súper difícil porque en cada capítulo alguien se va y eso lo va a hacer emotivo y atractivo”, explicó la cantante, quien reconoce que este formato la pondrá más alerta respecto de los participantes.

“Uno siempre querría que ganara mucha gente porque la gente que trabaja en las artes es bastante sensible y hay que tener una forma especial para no herir sentimientos”, finalizó.