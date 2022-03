“Nadie me va a creer”: Diana Bolocco desclasifica secreto tras icónico vestido transparente de Cecilia en Viña

Uno de los temas más comentados durante las últimas horas es la confirmación del retorno del Festival de Viña del Mar en 2023.

Este hecho fue tratado en el matinal de Mega Mucho Gusto, en donde Diana Bolocco reveló inéditos detalles detrás de uno de los looks más recordados del certamen.

El evento se llevará a cabo entre el domingo 19 al viernes 24 de febrero del 2023.👇https://t.co/meJOWWmNY4 — Publimetro (@PublimetroChile) March 16, 2022

En ese sentido, recordó el vestido transparente que utilizó Cecilia Bolocco en la gala del Festival de Viña en 2007, el cual fue un diseño de Rubén Campos.

“El vestido negro de la Cecilia es impresionante”, señaló al respecto José Antonio Neme. “Logró eclipsar de alguna manera a todo el resto de la gala”, afirmó.

“El vestido era efectivamente transparente, y lo único que llevaba era un calzón y nada más”, indicó.

El relato de Diana Bolocco

Tras esto, Diana señaló que “nadie me va a creer lo que voy a contar, pero ella no planificó esto. Ella va donde Rubén Campos y él le pasa dos vestidos. Y ella se prueba el día de la gala los dos vestidos (uno era blanco). Igual los vestidos de Rubén Campos a ella siempre le quedaban como un guante porque esos vestidos no estaban hechos para su cuerpo. Y se los prueba y los dos le quedaban perfectos”.

“Se prueba los dos vestidos, ve (el negro) y dice: ‘Efectivamente, me queda súper bien, pero es súper transparente. No voy a salir así', porque igual se veía todo”, relató.

Y como Cecilia seguía indecisa sobre cuál utilizar, su hermana señaló que “le preguntó a Máximo, que en esa época era chiquitito, y Máximo le dijo ‘¡ese!’”, apuntando al vestido negro que era transparente.

“Realmente hay que tener personalidad, pero además seguridad en sí misma, porque además era una época en que la gala no es lo que es hoy”, concluyó.