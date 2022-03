Paty Maldonado sufre extraño síndrome que no la deja salir de su casa: “Esto ocurrió después de la pandemia”

Durante el último episodio de “Las Indomables”, junto a Catalina Pulido y Paty Maldonado, esta última confesó que se encuentra padeciendo el denominado “Síndrome de la cabaña”, que hace que le cueste salir de su hogar a realizar actividades cotidianas.

Según cuenta la expanelista de Mega, el extraño suceso sería consecuencia del estallido social vivido en el 2019 y la pandemia de COVID-19 que todavía sigue estando muy latente. Por esta razón, la comunicadora prefiere no realizar actividades fuera de su zona de confort, es decir, su casa.

“Hoy me tocó hacer un cuento en Santiago. Voy lo menos posible a Santiago, te lo digo de corazón. Tengo el síndrome de la cabaña”, contó.

Además, explicó de qué se trata en breves palabras: “Que tú no quieres encontrarte con el exterior, esto ocurrió después de la pandemia, primer fue por el 18 de octubre”.

Finalmente, puso un ejemplo de algunas situaciones que le ha tocado vivir a causa de este extraño síndrome que la acompleja. “Por ejemplo, si me invitan a comer: No. Gracias te pasaste pero no. ‘Pero Maldo, ¿Cómo no vas a salir a comer?’ No, te juro que no.

“Prefiero (salir a) almorzar, más de esa onda, más temprano”, concluyó en el programa de YouTube.