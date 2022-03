Conoce la historia de amor de Diego Cadavid y Laura Archbold, actores de “Café con aroma de mujer”

Los últimos meses han sido de grandes gratificaciones para los actores colombianos Diego Cadavid y Laura Archbold, pero no solo por los éxitos que siguen sumando en el terreno profesional gracias a sus actuaciones en el remake homónimo de Café con aroma de mujer.

Sino también porque, en el plano personal, todo marcha sobre ruedas para los talentosos intérpretes detrás de los hermanos Iván y Paula Vallejo en este melodrama, quienes sostienen una sólida relación amorosa que supera al de muchas telenovelas.

Su romance, no obstante, no surgió mientras trabajaban en la exitosa nueva versión del clásico de 1994 escrito por Fernando Gaitán. En realidad, los actores, mantienen un idilio desde hace casi una década, cuando el destino se encargó de unirlos una casualidad a la vez.

Así nació el amor entre Diego Cadavid y Laura Archbold, actores de Café con aroma de mujer

Las vidas de Diego Cadavid y Laura Archbold se cruzaron por primera vez en 2011 durante una fiesta en la que coincidieron. En aquella época, él ya era un actor famoso mientras ella aún no participaba en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia en donde se dio a conocer.

Según develó la histrionisa en una entrevista el año pasado con “Diva Rebeca”, personaje interpretado por el periodista Omar Vásquez, cuando se conocieron ambos estaban en medio de un break de largas relaciones sentimentales con sus ahora exparejas.

“Yo acababa de terminar una relación de cuatro años. Él llevaba cuatro años con su ex (Carolina Guerra) y tuvieron un break. En ese break, el destino nos unió y tuvimos nuestro romance sabroso”, confesó entre risas la actriz de 32 años.

Archbold aseguró que a partir de entonces salieron un tiempo, pero después se dejaron de hablar y cada uno decidió retomar sus respectivos noviazgos en aquel momento. “Yo volví con mi ex y él volvió con su ex. Esto fueron dos años que no hablábamos. O sea, nada”.

Un par de años después de aquel fugaz romance, ambos se reencontraron solteros y la chispa volvió a saltar entre ambos. “Después la vida hizo lo suyo, los dos terminamos la relación al mismo tiempo y nos encontrábamos en todas partes”, recordó.

“O sea, yo abría la nevera y él salía y hasta el sol de hoy”, añadió la artista sobre cómo fueron los comienzos de su relación con su galán, con quien formalizó su noviazgo entre 2014 y 2015.

En otra entrevista con Bravíssimo, Laura dijo que en los inicios de su romance el actor también comenzó a interactuar con ella por redes sociales. Asimismo, señaló que se enamoró del lindo ser humano que es Diego y lo disfruta en todas sus facetas.

Por otro lado, el artista de 43 años no pierde la oportunidad de alabar a su pareja cada vez que tiene la oportunidad. “Es una mujer supremamente tranquila, inteligentísima, que me ayuda a mediar”, expresó a las cámaras de Lo sé todo en 2019.

“Ella también es artista, entonces también se enloquece a ratos pero nos mediamos muy bien. Tratamos de llevar la vida con tranquilidad, sin excesos, con cierta paz y eso lo agradezco un montón. No me esperaba una relación tan larga con ella”, reconoció.

¿Laura y Diego van a caminar al altar?

Con cerca de 8 años viviendo un romance mágico, en el que han mostrado que los once años de diferencia entre ellos no han son un impedimento, los famosos no han revelado si tienen planes de dar el siguiente paso en su relación.

Cadavid, quien además ha dicho que Archbold es “un regalo maravilloso que le ha dado la vida”, dijo a Lo sé todo que ambos tenían diferencias con respecto a la idea tener hijos pues mientras él estaba determinado a no tenerlos desde hace tiempo, ella sí quería ser mamá.

No obstante, aseveró que cualquier cosa podría pasar en ese sentido pues ninguno está cerrado a un cambio de opinión. Asimismo, afirmó que ninguno de los dos es “muy amante” del matrimonio, aunque eso tampoco quiere decir que no vayan a caminar al altar.

“Estamos felices, día a día, viviéndolo. Ya pasará”, comentó sobre la idea de casarse. Eso sí, dejó claro que harán una superfiesta si llegan a casarse.

Un amor retratado en redes sociales

Por otro lado, aunque son bastantes reservados con su vida personal, los tórtolos han demostrado lo enamorados que están dedicándose emotivos mensajes en fechas especiales a través de sus respectivas cuentas en redes sociales.

“¡Feliz vida, negrita bella! Gracias por cada segundo de amor puro, por las conversaciones profundas y los abrazos eternos de los qué encalambran el brazo”, escribió el actor de Iván Vallejo para felicitar públicamente a su amada en su último cumpleaños.

“Gracias por enseñarnos, a los que te amamos, a apreciar la vida de esa forma tan particular. ¡Salud y vida para ti, amiga eterna de mi alma! Te amo…”, concluyó.

Por otro lado, cuando él dio la vuelta al sol en diciembre, la actriz de Paula Vallejo le escribió: “Mi Diego, mi amor, mi compañero de vida, risas, juegos y espectáculos. Me enseñaste que para acompañar no siempre es necesario hablar, que basta con estar, con abrazar”.

“Y tus abrazos sí que me reinician. Salud por las habladas, pero sobre todo por los silencios cómodos. ¡Feliz cumpleaños, mi amor!”, finalizó.