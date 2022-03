Johnny Herrera sufre “pana del tonto 2.0″ y queda tirado en el centro de Santiago

El ex arquero de Universidad de Chile y la selección chilena Johnny Herrera sufrió “la pana del tonto 2.0″ cuando se dirigía rumbo su trabajo en el centro de Santiago.

El deportista conducía feliz de la vida arriba de su Porsche Cayenne hacia las grabaciones del programa “Todos somos técnicos” de TNT Sport, pero el lujoso auto se negó a seguir en movimiento y quedó más detenido que “superclásico”.

“ Crucé la Alameda, estaba por Almirante Latorre y me quedé en panne. El auto se paró de la nada, en la mitad de la calle” , comentó a LUN.

“Si la llave del su auto avisa que no queda pila…¡Cámbiela!” escribió en sus redes sociales, explicando que el motivo de la panne fue por no cambiarle la pila a la llave del vehículo.

“La llave me venía avisando que la pila estaba gastada, pero no la pesqué (…) la pila se acabó cuando iba al canal, quedé tirado. El auto se apagó, no reconoció la llave”, prosiguió.

Finalmente, tras intentar por todos los medios, incluso con un amigo mecánico, tuvo que pedir una grúa para que se llevaran el vehículo que aún se encuentra en el taller de Porsche.

Porsche

Pero no todo fue tan malo para el @samuraiazul.

CORAZÓN LLENO

Lo que más destacó el arquero fue el gran cariño que recibió de la gente, quienes se acercaron a saludarlo y ofrecerle ayuda.