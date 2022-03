José Antonio Neme sorprende con look parecido a Marcianeke en Mucho Gusto

José Antonio Neme sorprendió esta mañana en Mucho Gusto, al llegar con un look parecido a Marcianeke.

El periodista llegó al matinal de Mega con una polera y pantalón negro, una camisa de franela roja, un jockey Jordan rojo, zapatillas rojas con negro y una cadena.

Al verlos, Diana Bolocco y Roberto Saa de inmediato lo compararon con el intérprete de “Dímelo Má”.

“Oye, se parecen. Claro que tiene 10 cazuelas menos que tú”, bromeó al respecto Saa.

Captura Mega

“Tiene unas cazuelas menos y tiene una habilidad especial, ¿has cachado ese paso que hace? No lo puedo ni replicar”, indicó por su parte Bolocco.

En tanto, Neme afirmó que “a mi me gusta Marcianeke”.

“Marcianeke me gusta su look también, me gustan sus gorros, sus zapatillas”, expresó.

“A pesar que ya estamos en campaña para bajarlos. En todo caso lo comido y lo bailado no me lo quita nadie”, escribió el...👇https://t.co/GcNNLHfQYy — Publimetro (@PublimetroChile) March 18, 2022

Finalmente, los animadores intentaron hacer el paso del cantante de “¿Qué pasa?”.