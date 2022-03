Netflix: los mejores reality shows para pasar el fin de semana pegado a la TV

Porque no todo va a ser series y películas, y eso algo que Netflix parece haber entendido muy bien desde hace tiempo, ya que en su catálogo hay una gran cantidad de realities shows de diferentes tipos.

Desde concursos, cámaras que captan el día a día de un grupo de personas, o sobre comida y estilos de vida, te dejaremos una lista con algunos de los mejores programas de telerrealidad que puedes ver en Netflix, para que te quedes pegado a la televisión todo el fin de semana.

Los reality shows de Netflix que te mantendrán atado a su sofá

Keeping Up with the Kardashians

No se podía empezar esta lista con otro reality. El programa del clan Kardashian tiene en su haber muchas temporadas y en Netflix hay varias disponibles. Aquí veremos cómo los miembros de esta peculiar familia viven su vida mientras intentan manejar su creciente fama, sus negocios y diferentes relaciones.

Jugando con fuego

En este reality cuenta con tres temporadas y trata sobre un grupo de solteros que creen pasarán una muy atrevida y sensual temporada en un lugar paradisíaco, pero se verán con la oportunidad de ganar 100.000 dólares siempre y cuando logren abstenerse de tener cualquier tipo de contacto sexual.

Cómo es un premio colectivo, con cada infracción que cometa alguno de sus participantes, se le restará una cantidad de dinero al premio total.

RuPaul’s Drag Race

En este longevo reality con 14 temporadas, un grupo de personas travestis compiten para ver quien se lleva la corona como la mejor ‘Drag Queen’ de la temporada.

El programa es conducido por el actor, presentador y reconocido Drag de los Estados Unidos, RuPaul, quién en cada temporada ejerce como jurada principal acompañado por otros dos, y uno invitado en cada episodio.

Hype House

Estrenada este año, este sorprendente reality show muestra a un grupo de personas, que son algunos de los inflencers más populares en los Estados Unidos, conviviendo juntos en una mansión llamada “Hype House”.

La Hype House se creó para dar cobijo a diferentes creadores de contenido, y fue fundada por Thomas Petrou y Chase Hudson, con la regla de que todo aquel que quiera hacer uso de sus instalaciones deberá crear contenido a diario. En este reality veremos cómo lidian los jóvenes con su fama y la preocupación constante de ser cancelados y quedarse de un día para otro sin patrocinio ni medios de ingresos.

En ese mismo tono, estos influencers se deben preocupar por diferentes aspectos políticos y sociales en sus redes sociales, aunque muchos de ellos apenas acaban de graduarse de la preparatoria.

Cielo para dos (Single’s Inferno) 1 Temporada

En este reality show surcoreano nueve jóvenes solteros trataran de encontrar el amor mientras están varados en una isla desierta, cuya única manera de salir es consiguiendo una pareja.

Nailed It!

Este es uno de los realities más populares dentro de la plataforma, y cuenta con 8 temporadas. Acá unas personas no muy versadas en repostería deberán intentar replicar obras maestras en postres, y el que mejor lo haga ganará la suma de diez mil dólares.

¡A ordenar con Marie Kondo!

La japonesa Marie Kondo, reconocida gurú del orden, ayuda a las personas a ordenar sus casas (y un poco sus vidas) sobre todo cuando carecen de espacio. El programa goza de mucha popularidad, y es perfecto cuando se quiere pasar un día tranquilo y relajado, además de que se aprenden algunos consejos.