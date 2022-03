Pamela Díaz dejó el psicólogo y su nueva terapia es practicar pádel: “¿Creen que necesito o no?”

Pamela Díaz está acostumbrada a compartir su día a día en sus redes sociales, y en esta ocasión mostró que inició una nueva actividad familiar: practicar pádel.

Según “La Fiera”, el nuevo deporte que realiza con sus hijas Pascuala y Trinidad, la ha ayudado en muchas áreas de su vida, hasta ha decidido no ir al psicólogo durante los últimos días.

A través de sus historias de Instagram, la modelo comentó: “Aquí estamos. Hoy se entrenó. Ahí está el profe. Sudé heavy, estoy toda sudada”.

“Yo creo que gracias al pádel no voy más al psicólogo. No sé. ¿Creen que necesito o no?”, le preguntó abiertamente a sus seguidores.

Posteriormente, mostró imágenes de su entrenamiento junto a sus hijas, en donde se podía ver a Trinidad bastante cansada luego de la actividad física y a Pamela molestándola diciendo que parecía “una viejita”.