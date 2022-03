Se supo todo: Julián Elfenbein tendría romance con famosa actriz

Echaron al agua a Julián Elfenbein. El conductor de CHV se separó de Daniela Kirberg y desde ese momento no se le ha conocido una nueva relación. Hasta ahora.

La periodista Paula Escobar a través de un live y que consigna La Cuarta, dijo que con una actriz “está todo pasando. Es un rumor que ya venía hace mucho tiempo, hace mucho rato que yo venía escuchando que había algo por ahí”.

“Julián Elfenbein tendría una relación cercana, bastante piola con Mane Swett”, dijo Escobar.

La actriz Elisa Zulueta fue sorprendida por el animador y aceptó la propuesta, sin decir “pasapalabra”.👇https://t.co/40HvsZCvCr — Publimetro (@PublimetroChile) March 18, 2022

“Empiezan a grabar La Máscara, son personas que no han tenido buena suerte, los dos de muy bajo perfil, se encontraron, se caen bien, tienen buena onda, se gustan pero todavía no lo dan a la luz pública”, agregó.

Explicó que “viene de una separación súper heavy, lo pasó súper mal. De hecho lo comentó en el programa de Martín Cárcamo en el De Tú a Tú. Y Mane Swett también viene de una separación, recordemos lo que pasó con Felipe Braun… son personas que no han tenido mucha suerte”.

María Elena Sweet-3

La separación de Julián

[ Julián Elfenbein y su dolorosa separación de Daniela Kirberg: “Ha sido dura” ]

En “De tú a tú” el conductor confesó a Martín Cárcamo, que “la separación fue dura, hasta hoy ha sido dura. Fueron 17, 18 años de matrimonio, la mayor parte maravillosos , con un par de crisis como todo el mundo”

En ese sentido, indicó que “si bien no estábamos en el mejor momento de pareja ese último año y medio, no fue una decisión que yo hubiera querido tomar. Yo soy de la idea de que por los niños hay que luchar, pero no había otro camino en ese minuto”.

Elfenbein afirmó que al inicio decidió irse a un hotel, “porque uno siempre se va con la esperanza de poder volver”. Sin embargo, cuando tras ese momento que calificó de duro, llegó al departamento en donde actualmente reside.