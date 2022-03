Una decisión que tomó Netflix sobre ‘Stranger things’ hizo llorar a todo el elenco

Los fans de ‘Stranger Things’ están más que ansiosos tras aproximarse cada vez más el estreno de la cuarta temporada que en esta oportunidad, y tras la larga espera, se dividirá en dos partes.

La primera estará disponible el próximo 27 de mayo, mientras que la segunda parte podrá ser disfrutada el 1 de julio. Con ello, las expectativas y ansías se incrementan cada vez más, pues además de ser una de las historias más exitosas y queridas por sus fieles fans, ésta ha atravesado por múltiples atrasos o inconvenientes que no le han permitido ver la luz, pero ya todo está listo para que el público pueda ver la tan anhelada entrega llena de misterios, pero también de muchas sorpresas.

Pero todo no ha sido tan alentador, sobre todo para gran parte del elenco, conformado básicamente por jóvenes estrellas que se han ganado todo el cariño, respeto y admiración de su audiencia, pues éstos están atravesando por el momento más nostálgico de sus vidas. Esto lo hicieron notorio y público a través de una reciente entrevista que impactó a todos.

La decisión que tomó Netflix sobre ‘Stranger things’ hizo llorar a todo el elenco

Y es que recientemente se dio a conocer a través de una entrevista en’ The Tonight Show Starring’, que el elenco está muy conmovido con una decisión que tomaron los hermanos Duffer, creadores de ‘Stranger Things’ y Netflix. Y es que esta trama llegará a su final en la temporada 5, es decir en la que le sigue a esta tan afamada temporada. El encargado de dar la triste noticia fue Noah Schnapp, quien le da vida a Will Byers.

Él con mucha tristeza aseguró que pese a que ellos tenían conocimiento de que el cierre estaba muy cerca, no esperaban que todo se diera muy pronto. Incluso, mucho antes de que los creadores de esta trama publicaran el comunicado oficial, éste les fue entregado a cada uno de los actores y éstos tuvieron reacciones muy diversas, pero a criterio de Noah, una de las más afectadas fue Millie Bobby Brown. quien se fue en llanto tras esta dura noticia.

”Recientemente los productores publicaron una carta que escribieron, que nunca vi hasta que la publicaron, porque realmente no nos dicen nada, porque saben que siempre estoy estropeando cosas. Publicaron esta carta, y es como, ‘El programa está terminando, eso es todo’. Este es el principio del fin. Estaba llorando, estaba muy molesto. Luego le envié un mensaje a Millie Bobby Brown. Ella me dijo: ‘¿Estás llorando? Yo también’. Y después le escribí a Gaten Matarazzo y él me dijo: ‘Yo también estoy llorando’”, señaló el joven actor durante la entrevista y así lo reseñó el portal Spoiler.

Ante ello, estos artistas no dudaron en hablar con sus realizadores y manifestarles su tristeza. “Les dijimos: ‘Esto es muy triste. No puedo creer que esto haya terminado. Y nos respondieron: ‘Tienen que dejar de enviarnos mensajes de texto. Sé que se acabó, pero nos queda tiempo’”, añadió Noah durante el programa en el que todos quedaron aún más sorprendidos con esta dura decisión para la fanaticada de esta serie tan exitosa de Netflix.