“Estamos al aire”: Priscilla Vargas fue sorprendida en Aquí Somos Todos en plena videollamada con Repenning

Priscilla Vargas fue sorprendida en plena videollamada con José Luis Repenning en Aquí Somos Todos.

Tras regresar de comerciales en el programa de Canal 13, la periodista estaba conversando con su excompañero en Meganoticias.

“¡Repe, estamos al aire en el Aquí Somos todos!”, expresó Vargas tras darse cuenta de la situación, pidiéndole a Repenning que enviara saludos al espacio.

Tras esto, puso fin a la conversación. “Ya, después hablamos, chao ¡Cállate, estamos al aire! Gracias, chao”, señaló.

Luego de lo ocurrido, Vargas señaló que “estábamos en comerciales”.

“¿Por qué no me avisan que volvimos? ¿Por qué me hacen esto?”, consultó entre risas al equipo del programa.

Revisa el momento