Rodrigo Sepúlveda se descargó tras ataques en Barrio Universitario: “Dejemos de ser un país de reacción, tenemos que ser un país de acción”

Durante esta mañana, Rodrigo Sepúlveda dio inició a “Meganoticias Alerta” con importante discurso sobre los ataques sexuales en Barrio República, que se dieron a conocer en redes sociales durante esta semana.

En el espacio, el periodista se refirió a los testimonios de las distintas mujeres y estudiantes que transitan esos espacios, que no solo han sufrido robos, sino que situaciones de acoso e intentos de secuestro.

“Estoy tan contento porque las mujeres se atrevieron a exponer sus miedos en salir de su instituto o universidad al Metro o a tomar la micro, porque en ese período les podía pasar algo”, enfatizó.

Sin embargo, “puede ser una contradicción, porque estoy feliz con algo que puede ser completamente negativo, estoy feliz porque lamentablemente en este país, si tú no gritas, si no te manifiestas, no hay resultado”, aclaró.

Posteriormente, reflexionó: “¿Qué hubiese pasado si estas mujeres se esconden por miedo, por temor, por no querer hacer ruido? Y se esconden, y esto sigue desde abajo y lo tapan porque no se atreven. ¿Qué hubiese sucedido? Se levanta la alfombra, se mete la mierda abajo, se tapa la alfombra y el tema queda ahí”.

Por último, criticó fuertemente la reacción de las autoridades, “este país tiene que terminar de ser un país de reacciones. Hablaron todos, aparecieron las autoridades, aparecieron todos a hablar después de lo que sucedió. Si no es por la valentía de las mujeres esto sigue y da lo mismo. Dejemos de ser un país de reacción, tenemos que ser un país de acción”.