Cumplió su sueño: chilena confeccionó chaqueta para Miley Cyrus y la cantante la usó en el escenario de Lollapalooza

Durante este sábado se realizó la segunda jornada de Lollapalooza en el Parque Bicentenario de Cerrillos, en donde una de las encargadas de cerrar el día fue Miley Cyrus. La cantante realizó un increíble show en su tercera visita a nuestro país, en donde compartió mucho con sus fanáticos, pero una fan se llevó un recuerdo muy especial.

La usuaria de Instagram @catrxlita.bt confeccionó una personalizada y brillante chaqueta de jeans para la intérprete de “The Climb”, la cual llegó a las manos de Cyrus durante su presentación.

“Yo creo que todos saben que Miley es mi vida completa, la sigo incondicionalmente hace más de 16 años y nunca jamás me imaginé que esto me iba a pasar alguna vez”, comentó la joven de 24 años en sus redes sociales.

“Estoy tan feliz les juro, real que es un sueño hecho realidad haber logrado esto, tanto esfuerzo y llantos de estrés de esta semana me lo compensa todo. Aún no logro conseguir una foto con ella, pero les juro que con esto estoy más que pagada, pasé una semana o quizás más creando y diseñando la chaqueta, siempre pensando en ella”.

“Real que es algo que aún no asimilo y me dan ganas de llorar cada vez que recuerdo ese momento, en donde ve mi chaqueta, me la pide y se la pone ¿y qué mejor para cantar una de mis canciones favoritas de la vida?”, expresó con emoción a través de la publicación que acumula miles de me gusta.

Además, aclaró que la estadounidense se quedó con su confección, lo cual hace el momento más especial para ella. “El haberla usado en Never be me hizo todo más especial. Y para los que me preguntan si Miley me devolvió la chaqueta y la respuesta es NO, se la llevó y eso me tiene el triple de feliz”, finalizó.