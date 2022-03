¿Envidia sana?: Thiago Cunha confesó que tenía extraño sentimiento hacia Axé Bahía

Durante la jornada de sábado, Axé Bahía celebró sus 20 años como agrupación de baile, y en el evento contaron con la participación de reconocidos rostros que trajeron este ritmo a nuestro país, entre ellos: Bruno Zaretti, Flaviana Seeling y Francini Amaral,y ex Porto Seguro Thiago Cunha.

El último estaba en el espectáculo porque “Thiago ya es parte de Axé Bahía, es una familia ya”, enfatizaron los bailarines, quienes lo invitaron a ser parte del importante show.

“Gracias por invitarme, qué linda fiesta, me da mucho gusto estar con ustedes conmemorando los 20 años del axé. Llegaron ustedes y empezaron con todo eso, gracias a la Flaviana que llegó con todas las ideas y después llegamos nosotros”, recordó Thiago.

Sin embargo, entre medio de los bailes y las emotivas palabras, el exchico reality realizó la siguiente confesión: “Les cuento algo, desde el comienzo, cuando yo no los conocía, estábamos en televisión, no teníamos contacto. Yo los miraba y decía ‘mira qué bacán están haciendo’. Entonces yo iba donde la manager de nosotros y le decía ‘hay que hacer eso’. Era una envidia sana de ustedes, encontraba muy bonito el trabajo de ustedes y me daba mucho gusto que, entre comillas, nos comparaban”.