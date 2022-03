“Viviendo con los medios cachos”: desconocida encaró a Daniela Aránguiz por dichos sobre maternidad

Solamente hace un par de días, Daniela Aránguiz se descargó en redes sociales sobre la maternidad de algunas personas diciendo que “No entiendo a las mujeres que se hacen llamar buenas madres y (tienen) a sus hijos mal cuidades”. Sin embargo, se filtró conversación en donde la encaran por cierta situación familiar.

En el diálogo, subido por un página de Instagram, @realityculiao, se ve como la exchica “Mekano” le responde a cierta usuaria que criticó la crianza de su hermano, Rigeo.

“¿Y el papá? La mujer si quiere puede ir a donde ella quiera, si quiere tener y salir a tomar cafecito”, le contestó la usuaria mediante los mensajes privados de la plataforma.

“¿Dónde está tu hermano? Si vas a funar a la mamá también funa al papito del año, tu hermano, porque es igual de responsable que ella”, agregó.

“Claramente, pero siempre que se preocupe de sus hijos”, respondió en primera instancia Daniela, añadiendo que “si la weona no trabaja y mi hermano la mantuvo durante años, mínimo preocúpate de tus hijos”.

“Weona metía, metete en tu vida (...) seguramente debes ser igual, dejar a tus cabros encargados”, terminó por exclamar.

La mujer contraatacó a la esposa del Mago Valdivia, y expresó que: “No linda, no dejo a mis hijos por ahí. Si no quieres que te respondan las historias, no hagas tu vida pública y por último, weona no soy porque si fuera weona sería como tú”.

“Viviendo con los medios cachos jajaja, así que si estamos de weonas, acá eres la única”, terminó por declarar, esto dado los reiterados rumores de infidelidad de parte de su pareja.

Mensajes de Daniela Aránguiz | Fuente: Realityculiao

Mensajes de Daniela Aránguiz | Fuente: Realityculiao