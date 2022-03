Adriana Barrientos responde a mujeres que la descueraron por atuendo en Lollapalooza: “Tengo unas pechugas explosivas”

Adriana Barrientos respondió en exclusiva a Publimetro los comentarios mal intencionados que mujeres le hicieron sobre el millonario atuendo que lució en Lollapalooza, el pasado fin de semana.

Vestida con un enterito de la exclusiva marca Gucci, descubierto en las piernas y brazos, simulando un traje de baño, la modelo acaparó las miradas de hombres y mujeres durante el segundo día del evento.

Posó ante las cámaras y bailó al ritmo de sus artistas favoritos, pero las críticas por su veraniego atuendo no se hicieron esperar, indicando que “no estaba en edad”.

Captura

fernanda.tato Una lolasauria

lore_tapia_v En serio el outfit fue ese traje de baño?? O es la ropa de promotora de Gucci 🤔🤔

Capturas

Sin embargo, la “Leona” se tomó las críticas con andina, orgullosa del cuerpo que tiene hoy en día.

“Tengo mejor cuerpo que cuando tenía 24 años. Estoy mucho más mina. Me miro en el espejo y no lo puedo creer, me veo demoledora”, comenzó diciendo, sin falsa modestia.

La influencer explicó que después de los 60 años se vestirá de manera más convencional, pero por el momento disfruta de poder darse ciertos gustos con el vestuario.

“Yo creo que uno debe ponerse la ropa de acuerdo a la edad y contextura. Yo me siento una cabra chica de 40. Después de los 60 (años) hay que vestirse con look más sofisticados, pero ahora soy una lola sin hijos y me veo demoledora”.

Además, explicó que tiene un cuerpo tonificado gracias a mucho esfuerzo y horas de gimnasio.

“Este cuerpo no es gratis, hay mucho dinero invertido. Paso dos horas de gimnasio, gasto mucho dinero en cremas (…) Tengo unas pechugas explosivas, abdomen full marcado. Si me veo de 30 es mucho. Así que mientras pueda lucirlo voy a sacarle partido”, confesó sin filtro.

SIN RENCOR

Respecto a las críticas que mujeres realizaron en su Instagram, Barrientos señaló que no le hacían ni cosquillas, porque ella está muy feliz con su figura y le sugirió a las comentaristas que también le saquen partido a los mejor de sus cuerpos.

“Yo creo q todas se ven bonitas y deben destacar lo mejor que tienen. Pero hay chicas que tienen 30 y no se ven como yo. Les recomiendo hacer ejercicios, ir al gimnasio, hacer yoga. Ellas critican, pero hay mujeres que no se cuidan y no tienen hábitos deportivos”.