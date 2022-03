“¡Esto no me va a parar!”: Rodrigo Díaz sufrió lesión que puso en duda su participación en “Aquí se baila”

Rodrigo Díaz sufrió un doloroso accidente mientras ensayaba para su participación en un nuevo episodio del “Aquí se baila”.

El bailarín, uno de los favoritos para ganar en el estelar de Canal 13, recibió un golpe fortuito de su compañera de baile, quien en un movimiento impactó la mano derecha del exintegrante de “Rojo”, provocándole un esguince.

La convicción de Díaz

La lesión fue en la misma zona donde Díaz había sufrido una herida, por lo cual debió ser trasladado de urgencia a una clínica capitalina, donde lo atendieron y le entablillaron uno de sus dedos.

Estoy dándolo todo. ¡Esto no me va a parar! Esto, la verdad, es que no es nada. — Rodrigo Díaz

“¡Aush! Dolió, golpe en el mismo dedo que tenía lesionado”, reveló el bailarín en un corto video subido a su cuenta oficial de Instagram (@rodrigodiazrioseco), misma plataforma digital en la cual, horas más tarde, llamó a la tranquilidad a sus seguidores, quienes se manifestaron inquietos ante la posible gravedad de la lesión y las opciones del bailarín de quedar fuera de la competencia en el poco tiempo de transmisiones que le queda al estelar de la señal privada.

Con la tranquilidad de haber recibido un diagnóstico médico favorable fue que el propio joven decidió publicar nuevamente en la red social, donde afirmó a su fanaticada que pese al imprevisto sufrido en su más reciente ensayo, se encontraba en condiciones de seguir en competencia en la recta final del “Aquí se baila”.

“Quería contarles que estoy bien de mi dedo, aquí está. Es un esguince. Si comparamos con otras lesiones, esto es un mero detalle”, inició Díaz, quien posteriormente hizo un llamado a la tranquilidad a todos sus seguidores de la red social.

Rodrigo Díaz sufrió un esguince mientras ensayaba para el "Aquí se baila". Fuente: Instagram.

“Yo estoy en los últimos capítulos de ‘Aquí se baila’ y la verdad, estoy dándolo todo. ¡Esto no me va a parar! Esto, la verdad, es que no es nada”, finalizó Díaz.