Jociney asegura que Axé Bahía no lo contactó para show de celebración de los 20 años: “Me enteré por los fans”

Este sábado 19 de marzo era el show de celebración de los 20 años de Axé Bahía. Francini Amaral, Flaviana Seeling y Bruno Zaretti dieron vida a los recuerdos que los actuales mayores de 30, bailaron durante su adolescencia.

Página 7 conversó con Jociney Balbosa, quien explicó por qué no estuvo en el evento online. “No me avisaron, no me dijeron nada. De hecho, yo me enteré por los fans, que me preguntaban por qué no estaba”, dijo.

“Si me hubieran avisado, no sé si lo habría aceptado por todo lo que ha pasado. Hay mucho sobre lo que conversar, prefiero estar en mis cosas…”, agregó.

[ A bailar la chuchuka: Integrantes de Axe Bahía celebrarán 20 años con show online ]

La molestia de Jociney

“Desde 2014, dos años antes de lo que pasara con mi hermano (muerte de Jefferson), que ya no éramos parte del grupo, no porque lo quisiéramos”, dijo.

“Tuvimos que empezar de cero… después cuando comenzamos con nuestras presentaciones, yo y mi hermano, dijeron que no trabajaran con nosotros porque éramos irresponsables. Se dijeron muchas cosas…”, agregó desde Boston, Massachusetts, ciudad estadounidense donde está radicado.

El bailarín dijo que tras la muerte de su hermano “ahí querían juntarse. Ya no estaban en la televisión, entonces querían aprovechar el momento. Yo dije que no”, indicó.