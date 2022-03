Neme repasa a Parived tras vuelco de encerrona a De la Fuente con caso joyas robadas: “¿Qué tan torpe debe ser?”

José Antonio Neme trató esta mañana de “torpe” a Marco Antonio López Spagui, el marido de Tonka Tomicic, luego de analizar el posible vuelco en el caso del asalto sufrido por Cristián de la Fuente, de una encerrona con saldo de heridas de bala a la hija del actor, a un posible vínculo al caso de las joyas robadas, en las cuales el intérprete nacional apareció nombrado en las investigaciones preliminares realizadas por la PDI.

El actor subió una imagen junto a su hija Laura de la Fuente👇https://t.co/OUd0Bsj4L0 — Publimetro (@PublimetroChile) March 20, 2022

El periodista de “Mucho Gusto” hizo esta aseveración y otras más contundentes en contra de Parived luego de comentar una nueva línea investigativa de los funcionarios de la Policía de Investigaciones al asalto frustrado en contra de De la Fuente y su hija.

¿Qué necesidad puede tener alguien de involucrarse en una red de este tipo? Además, arriesgando que este derrumbe llegue a la carrera de tu mujer. ¿Qué tan torpe debe ser Parived para usar a Tonka de aval? Tienes que ser muy hue (...). — José Antonio Neme

Las dudas de Neme y sus críticas a Parived

“Hay algo que no me cierra. Es una cosa muy extraña, hay unas piezas del puzzle que no conocemos, que me imagino la saben los abogados o la misma Tonka”, expuso Neme, quien tras ello lanzó sus dardos hacia el esposo de la animadora de Canal 13.

“Si tu mujer es una de las conductoras más importantes del país, con ese nivel de exposición y flujo, y tú conscientemente vas a participar, hay una torpeza para decirlo de una manera amable”, afirmó el comunicador, quien repasó a López Spagui por involucrar a su famosa pareja con cheques a su nombre en la compra de relojes de alta gama y que forman parte de la investigación de la PDI a la red de tráfico de productos robados y reducidos en el país.

[ Pamela Díaz se candidatea para animar el Festival de Viña junto a Rafa Araneda: “Ya tengo listos los vestidos” ]

“Si este señor, que no conozco, está casado con Tonka, con la relevancia que tiene. ¿Voy a participar de un ilícito? Puede que sí, si es así, la Justicia lo tendrá que determinar, pero es una súper torpeza, por decirlo elegantemente en televisión”, insistió, al paso que especuló en las motivaciones que hubo para involucrarse en una red de contrabando tan grande.

[ Mauricio Pinilla salta a la cancha por acusación de estafa: “No tuvo intenciones de pagar” ]

“La pregunta que se hace cualquier persona. ¿Qué necesidad puede tener alguien de involucrarse en una red de este tipo? Además, arriesgando que este derrumbe llegue a la carrera de tu mujer. ¿Qué tan torpe debe ser Parived para usar a Tonka de aval? Tienes que ser muy hue (...). Esto puede responder a otra cosa, a intereses distintos. No sé si ellos tendrán enemigos, no tengo idea. Es muy burdo”, finalizó.