Paulina Nin y la verdadera razón del fin de su relación con Giancarlo Petaccia

Paulina Nin de Cardona fue la invitada de este domingo a “De tú a tú”, donde Martín Cárcamo le preguntó por su relación de tres años con Giancarlo Petaccia, seis años menor que ella, a inicios del 2000.

Paulina comentó que él se llevaba muy bien con sus hijos y fue una relación donde lo pasaron bien ambos. Sin embargo, no prosperó por la presión de Petaccia por querer animar programas.

“Me empezó a cabrear, era como estar con un cabro chico… entonces le dije hasta aquí no más llegamos” , relató.

Frente a la pregunta de si tener tanto carácter le pasa la cuenta, la animadora comentó: “cuando dices las cosas de una manera… cuando no mientes, cuando tratas que las cosas sean como tienen que ser, por el bien tuyo y el de los demás, te catalogan que tienes un carácter de mierda”.

Más adelante, Paulina Nin de Cardona confesó que hace seis años no tiene una pareja formal y que en este momento no le hace falta tenerla. Sin embargo, reflexionó qué extraña sentir el cariño y apoyo de alguien. Además, mencionó que no podría estar con una persona si no existe una conexión especial; reveló que le han ofrecido viajes y dinero, pero si ella no siente esa conexión, prefiere continuar sola.

Episodio Cosita

Junto a Martín, Paulina recordó su primer día en el matinal de “La mañana del 13″ que inició sus transmisiones en enero de 1999. Emocionada hasta las lágrimas cuando vio el video de este primer episodio, acompañada de sus dos hijos, reflexionó: “Me han dicho la dama de hierro y de hierro no tengo nada, soy más la dama de chocolate”.

Con muy buenos recuerdos por este programa, comentó que dejó su casa televisiva de ese entonces, TVN, porque Canal 13 creyó en ella para iniciar un nuevo matinal y era un gran desafío la tarea encomendada. “Me la jugué por ‘La mañana del 13′ a concho”, añadió.

Paulina Nin

Paulina también se dio el tiempo para hablar sobre la muerte de “Cosita” la perrita que la acompañaba en el matinal. “Fue atroz,… además fue un accidente tan tonto, ella saltó, se pegó contra el neumático de la camioneta… fue como si se hubiese azotado contra una muralla”. Según relató, una costilla rota le perforó el pulmón y no alcanzaron a operarla.

Comentó que recibió mucho cariño frente a este accidente, pero también burlas que le afectaron mucho, incluyendo rutinas de humor donde se mencionaba este hecho y nunca nadie la llamó para preguntarle. “No tienen respeto ni por el dolor ajeno ni por la verdad, dicen lo que quieren e inventan lo que quieren”, sentenció. Recordó que en este animal era el único perro que salía en la televisión chilena y todo el mundo la quería mucho.