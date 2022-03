Sergio Rojas destapa la olla sobre salida de Vasco Moulian de Zona de Estrellas

El periodista “sanguchito de palta” Sergio Rojas dio a conocer los supuestos motivos que habrían derivado en la salida de Vasco Moulian del canal Zona de Estrellas.

Según destapó la olla, el ex director de Canal 13 “habría tenido muchos problemas a nivel personal, tanto con la línea editorial del programa como con algunos panelistas”, partió contando en su transmisión de Instagram.

La información oficial daba cuenta que la salida de Moulian tenía que ver con proyectos personales, precisamente con el lanzamiento del musical “El extraordinario Tarzán”, pero Rojas tenía otra versión.

“ Estaba pasando por un momento irascible, mal genio, todo le cargaba, del tema que se hablaba los odiaba a todos. Era súper complicado trabajar con él porque el nivel de odiosidad al que había llegado era demasiado grande ”, soltó la lengua.

“Se le arrancan los enanos”

Actor seguido, el comunicador reveló que el equipo ahora está “descansando” con su salida, porque no hacía caso en nada.