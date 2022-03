Este podría ser el personaje que Emilia Clarke interpretará en la serie de Marvel, Secret Invasion

Uno de los títulos más esperado que Marvel Studios tiene en su futuro es Secret Invasion. Esta emocionante historia tiene a muchos fanáticos de los cómics con altas espectactivas pues varios conocen la historia del material original, y además reunirá una gran cantidad de personajes del MCU y presentará a nuevas figuras, entre ellas la actriz Emilia Clarke.

No se sabe mucho aún de manera oficial cuál será el rol de la aclamada actriz, pero fuertes rumores estarían revelando que se trata de un personaje importante. Aquí te contamos los detalles.

Emilia Clarke is playing Veranke pic.twitter.com/LYe2dT8jli — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) March 22, 2022

De acuerdo al usuario de Twitter, MyTimeToShineHello, alguien especializado en revelar datos de distintas producciones, la actriz que interpretó a la ‘madre de los dragones’ en Game Of Thrones se convertirá en una villana al interpretar a Veranke, la reina del imperio Skrull.

Secret Invasion parte luego de que aprendamos en la escena post-créditos de Spider Man: Far From Home que Nick Fury y Maria Hill son skrulls. El ex líder de SHIELD no solo no está en la tierra sino que está en el espacio exterior dirigiendo SWORD y acompañado de una gran cantidad de Skrulls, incluyendo a Talos (Ben Mendelsohn), a quien vimos en Capitán Marvel.

La serie abordará la saga homónima conocida en los cómics, donde un grupo de Skrulls se infiltra en la Tierra tomando las identidades de varios héroes y villanos, que en el caso del presunto personaje de Clarke, esta toma el lugar de Jessica Drew, mejor conocida como Spider-Woman.