“He sido muy feliz”: la emoción de Luz Jiménez tras recibir premio a la trayectoria en los Caleuche 2022

La actriz Luz Jiménez recibió el galardón a la trayectoria en los Premios Caleuche 2022.

La destacada intérprete se mostró visiblemente emocionada tras recibir el premio.

“Gracias, gracias, gracias. Nunca me imaginé esto, yo no quería venir, pero esto nunca me lo imaginé. Les doy las gracias, he sido muy feliz”, partió diciendo la actriz.

Aplaudimos su vida dedicada a la actuación, que comenzó como estudiante de la @uchile y que se mantiene con fuerza hasta hoy. Nos emociona entregar, en la edición 2022 de los "Premios Caleuche, Gente que se Transforma", el Premio a la Trayectoria a la gran Luz Jimenez. 🥰 pic.twitter.com/JkZdOB2FMs — Premios Caleuche (@PremiosCaleuche) March 22, 2022

“Mientras veía pasar lo que todos hemos visto, yo me acordaba de muchas series, teleseries, historias, películas, y la verdad es que yo he sido muy feliz. Y a todos los que están aquí, a todos, a todos los que me han ayudado, acompañado, dirigido, a todos les doy las gracias”, expresó.

Por último, Luz Jiménez afirmó que “es muy lindo hacer teatro, porque uno habla de la vida, uno aprende a respetar a la gente, a amar, entonces sinceramente les digo gracias, he sido muy feliz, y le doy las gracias a mi familia, a mis hijas, que me soportaron tantas ausencias”.

“He sido muy feliz, muchas gracias”, concluyó.