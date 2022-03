Helhue Sukni a bordo de micro: “No me había subido nunca a un bus del Transantiago”

La famosa abogada Helhue Sukni subió una historia en su cuenta de Instagram en donde aparece arriba de un bus del transporte público.

“¡Como me cambió la vida!”, partió diciendo la abogada, para que luego una de sus acompañantes que grababa el video le preguntara dónde estaba.

“Estoy arriba de una micro, en el Transantiago, estoy feliz”, decía Sukni con efusividad, para luego añadir “no quiero decir lo que voy a decir, porque si no me voy a sentir una hueona hueca (sic)”

Después, la abogada reveló que nunca se había subido a un bus del Transantiago, aunque eso si, explicando los motivos.

“Toda mi juventud anduve en micro, pero después, cuando me regalaron un auto...” señaló Sukni, dando a entender que una vez que tuvo su propio auto, dejó de usar el transporte público y no vio necesidad en usarlo.