Iliana Fox se disculpa con doña “Cuquita” por la bioserie de Vicente Fernández

Luego de la controversia que ha generado la serie biográfica de Vicente Fernández, producida por Televisa, han surgido diversos comentarios, entre ellos, resalta el de Iliana Fox, quien da vida a doña “Cuquita”, la viuda del cantante; la actriz decidió disculparse por su interpretación.

Recordemos que la serie se estrenó el pasado 14 de marzo, en México, y días antes de su emisión, María del Refugio Abarca se lanzó en contra de la producción, asegurando que la empresa quería lucrar con la imagen de su esposo, denominándola “ilegal”.

“Hicieron una serie desde octubre, la sacaron ahora que ya no está él, pero sí él estuviera, me estaría apoyando y ayudando. Si creen que estoy sola, no estoy sola. Si quieren abusar de mí, no. Tengo a mi familia, tengo a todo el público que me apoya y que creo mucho en las leyes, que también son muy importantes. Les agradezco mucho, muchas gracias a todo el público”, expresó la viuda de Vicente.