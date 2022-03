Junior Playboy hace sentido llamado a los padres para frenar violencia escolar: “Yo sufrí bullying y mi mami me cuidó”

El retorno de las clases presenciales y las constantes peleas que viralizan los escolares en redes sociales puso los pelos de punta al ex chico reality Junior Playboy, quien, a través de Publimetro, hizo un afligido llamado a los padres para que tomen el control de sus hijos y frenen la ola de violencia.

“Los papás deben asumir el rol de padre y tomar el control, porque son los responsables de las actitudes de sus hijos” , partió contando José Luis Concha, quien reflexionó sobre el tema que va en aumento y que le recordó los tiempos que fue víctima de bullying.

“Por mi voz siempre sufrí bullying cuando era pequeño, pero mi mami siempre estuvo conmigo en esos momentos, me cuidaba demasiado y tenía una protección constante”, agradeció el influencer.

Para José Luis, la causa de las peleas escolares que vemos día a día en las redes sociales tiene mucho que ver con los contenidos que consumen los niños en la actualidad.

“Cuando chico yo jugaba a los autitos, a la escondida, pero ahora los cabros están metidos en sus celulares, en el Play, jugan al GTA que es pura violencia, robos y se creen Marcianeke” , argumentando que los estudiantes no tienen un identidad clara y por eso imitarían malos ejemplos.

“El bullying siempre ha existido y los niños son bastantes crueles, pero ahora se creen gánster , copian el patrón de los narcos con sus grandes autos y cadenas, porque no tienen desarrollada su personalidad, no saben quiénes son. Entonces, no quieren ser como sus papás o Superman , prefieren ser como el narcotraficante” , sentenció.

Ante esto, Junior le pidió a los padres que no dejen a sus hijos solos y compartan más con ellos.