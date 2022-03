Marcela Vacarezza y vinculación de Rafael Araneda a quiebra de inmobiliaria: “No es socio (...) tuvo una participación menor”

Marcela Vacarezza salió este martes al paso de los cuestionamientos que hace semanas sufre su marido en redes sociales, el animador Rafael Araneda, por su eventual participación en la Inmobiliaria Ambienta, cuyo dueño, el empresario Claudio Cordero, liquidó por “falta de liquidez” luego de los problemas económicos que enfrentó en los últimos años de pandemia y estallido social.

La expanelista de “Buenos días a todos”, de TVN, en la actualidad retirada de pantalla, usó su cuenta de Twitter para aclarar una polémica que le ha costado a ella y el animador de “Talento Rojo” una gran cantidad de críticas de parte de usuarios de redes sociales.

Él tenía una participación menor en un ‘par’ de proyectos de esa inmobiliaria. Como la inmobiliaria se fue a quiebra, donde hay una auto denuncia del responsable, todos son víctimas. — Marcela Vacarezza

La defensa de Vacarezza a Araneda

Fue en un hilo de la red social, ante la pregunta de uno de sus seguidores, que la psicóloga explicó el rol que cumplió Araneda en la decisión de la empresa inmobiliaria de declarar su quiebra y, con ello, dejar en el aire una serie de proyectos inmobiliarios.

“Se la contesto, no hay problema. Él no es socio de la inmobiliaria que se fue a quiebra”, explicó Vacarezza, quien en su publicación incorporó la consulta que @MiraHayconejos1 le hizo del caso.

“Hace un tiempo he estado viendo publicaciones que dicen que el Rafa estafó a personas. ¿Por qué dicen eso? No me gusta cuando se esparcen fake news para desprestigiar a las personas”, fue la pregunta que le dio la oportunidad a la animadora para explayarse respecto de la polémica quiebra de la empresa en la cual Araneda tenía una participación como inversor, tal como la abogada y una de las directoras de la Clínica Las Condes, Paola Bruzzone, o el economista Paul Fontaine, entre otros inversionistas.

La explicación de Marcela Vacarezza en redes sociales. Fuente: Twitter.

“Él tenía una participación menor en un ‘par’ de proyectos de esa inmobiliaria. Como la inmobiliaria se fue a quiebra, donde hay una auto denuncia del responsable (Cordero), todos son víctimas”, aseguró la figura mediática, quien de paso también explicó que su marido, junto a otros socios inversores de la inmobiliaria, decidieron aportar con más capital para poder ejecutar los proyectos pendientes.

“Se puso más dinero por parte de los socios de esos proyectos para terminarlos igualmente. ¿Qué pasa con los otros proyectos de la inmobiliaria? No tengo idea”, cerró.