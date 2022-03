Blanquita Nieves deslumbró al jurado de Aquí se Baila con espectacular presentación: realizó elegante desnudo

Blanquita Nieves y David Sáez se llevaron los aplausos del jurado en el último capítulo de Aquí se Baila.

La pareja cautivó con una sensual presentación en el programa de Canal 13, en donde finalizaron la coreografía con un elegante desnudo al ritmo de “A Girl Like you”.

“Como siempre, nos gusta innovar, entregar una propuesta diferente, siempre con elegancia”, afirmó Blanquita Nieves tras la presentación.

Por su parte David, su bailarín, indicó que “nunca habíamos hecho nada sensual y erótico, y tenemos la convicción de que no tenemos que tocarnos explícitamente para ser sensuales”.

La reacción del jurado

La coreografía de la pareja fue destacada por el jurado.

“Lo que hicieron hoy día me encantó, lo entendí y además, como que me calenté un poco”, aseguró Fran García-Huidobro, quien los evaluó con un 9.

Karen Connolly señaló en tanto que “me gustó, me gustó la coreografía. Me gustó mucho”.

Finalmente, Neilas Katinas afirmó que “yo no creo que puedo decir que me gusto, pero puedo decir que me encantó. La elegancia que tuvieron, desde el principio hasta el final, estuvieron casi desnudos, y con una clase altísima”.

Revisa el momento