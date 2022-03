Curiosa cita amorosa entre hinchas de la U tiene expectantes a los usuarios de redes sociales

“Necesito un pololo de la U, gordito, (con) barba, con sentido del humor, que le guste comer, cocinar y cu…”, así fue el hilarante aviso que la usuaria @Sahua_de_la_U escribió en Twitter y que obtuvo una positiva respuesta, generando la expectación en la red social.

Cristián Pérez era el hombre que cumplía con las exigencias y respondió al aviso, sin pensar los estragos que causaría el cibernético romance, contó a LUN.

“(El mensaje) me lo mandó un amigo y me dijo ¨mira, no es malo¨ . Me animé a escribirle, puse la foto, pero no pensé que esto iba a llegar tan lejos ”, recibiendo como respuesta un conciso “Dale”, de parte de la interesada bullanguera.

Todo parecía ir viento en popa y los twitteros compartían la publicación animando a la desconocida pareja azul a “saltar a la cancha”, pero la mujer fue a revisar el VAR y hubo algo que no le gustó nada.

Vio a su gordito barbón posando en una selfie, vistiendo la camiseta de Unión Española y muy sentado en el estadio del equipo rival.

“Mi washito, todo bien para salir, pero ¿qué pasó? , le pidió explicaciones antes de que la relación pasara a mayores y convirtiendo su cuestionamiento en una verdadera teleserie para los intrigados usuarios.

Pero todo se trataba de una humorada que realizó junto a su hijo fanático de la Furia Roja, así que Pérez obtuvo el perdón de su pretendiente, quien, eso sí se tomó con calma el posible affaire y le puso aún más suspenso al encuentro.

“Soy de Talca y tengo tres hijos así es que tendría que programarme bien para salir con él. De tiempo estoy corta, quizás por eso no tengo pololo”, explicó la joven, dejando el romance para otro capítulo.