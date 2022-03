“Estamos bailando tres”: Icha Sobarzo revela emotiva noticia que la llevó a abandonar Aquí se Baila

Una emotiva noticia dio a conocer María Isabel Sobarzo en el último capítulo de Aquí se Baila.

Tras realizar su coreografía con Christian Ocaranza al ritmo de “Business of love”, la bailarina sorprendió a todos en el programa de Canal 13.

Previo a las evaluaciones del jurado, Sergio Lagos afirmó que “no sé cómo enfrentar esto, porque antes de ingresar esta dupla estaba la escoba allá atrás, pero no por algo dramático, sino por algo muy alegre”.

Tras esto, Icha señaló con visible emoción que “la verdad es que este programa me ha traído muchas cosas, desde reencontrarme con mi compañero de la vida”.

“Me enteré hace muy poquito que no estamos bailando dos, sino que estamos bailando tres hace un tiempo”, afirmó Sobarzo, recibiendo los aplausos y abrazos de sus compañeros.

De igual manera, resaltó que “el programa me ha traído de todo y me trajo una bendición que la verdad estaba esperando hace un tiempo…mucho tiempo ya con mi marido”.

La pareja se lució en el programa de Canal 13. “Lo que hicieron hoy día me encantó”, afirmó Fran...👇https://t.co/LjglHW3VAk — Publimetro (@PublimetroChile) March 23, 2022

“Nosotros ya tenemos un hijo, pero hace mucho tiempo que estaba en planes y no pasaba. Mira las cosas de la vida”, expresó.

“Le entregue esa decisión a Dios. Le dije que por favor si quería que fuera madre de nuevo, antes de los cuarenta. Yo cumplo cuarenta este año en agosto”, indicó.

En ese sentido, recalcó que “el baile me ha traído todo, el programa me ha traído todo. Así que van a ser todos tíos”.

Adiós al programa

Tras sus palabras, Icha realizó otro anuncio. “La verdad es que la posibilidad de seguir bailando está un poquito complicada. No me di cuenta…he bailado toda la competencia embarazada y no lo sabía”, apuntó.

Al respecto, manifestó que “para ser honesta fue una gran sorpresa para nosotros con Chris. Y claramente decidir seguir sería algo hermoso, pero a la vez una irresponsabilidad”.

“Yo necesito cuidar mi salud, cuidar a mi hijo que es tan esperado. Era una decisión que ya habíamos conversado con Christian, que nuestra competencia va a llegar hasta aquí en verdad, desde el corazón con mucha pena”, concluyó Sobarzo.

Revisa el momento