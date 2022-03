Juan Pablo Queraltó, el rostro detrás del notero: “Me gusta la entretención, yo no sirvo para hablar de política”

El periodista Juan Pablo Queraltó (37) conversó con Publimetro respecto al excelente momento laboral y familiar que vive actualmente, confesando que está en una “super bonita zona de confort”.

A los 17 años llegó desde Rancagua a vivir a una pensión en Santiago para estudiar periodismo. Veinte años después, recorre las calles capitalinas como “Pablo” por su casa, entrevistando a los transeúntes para el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión.

“Estar en la calle me sirve para tener una conexión maravillosa con la gente. Me siento un bendecido del tremendo cariño que me entregan” .

JP en la calle

Tal es su cercanía con el público que sus despachos pueden durar hasta tres horas, convirtiéndose en una sección dentro del programa.

“El aporte de Juan Pablo en el matinal es inigualable. Su labor es ser un rostro de Chilevisión en la calle y gracias a su talento y al ser tan querido, puede pasar de un personaje divertido a una historia emocionante”, contó la productora ejecutiva, Carmen Gloria Lobos.

Juan Pablo, eso sí, confiesa que “me gusta la entretención, mi fuerte es el show, porque yo no sirvo para hablar de actualidad ni política”, sinceró.

Sálvese Quién Pueda

Y esa espontaneidad quedó demostrada durante su participación en el extinguido programa SQP, donde chacoteaba de lo lindo con Felipe Avello, Cristian Sánchez y el recordado comentarista de cine Ítalo Passalacqua.

Aunque, revela “no podía estar ligado a la farándula toda mi vida”.

“No me arrepiento, de hecho, lo agradezco, pero creo que supe leer el momento que se acabaría la farándula y cuándo tenía que hacer el cambio”, recordó tras su salida de SQP para llegar al ex matinal de Canal 13, Bienvenidos, desde donde guarda “los mejores recuerdos”.

Bienvenidos

Pero lo que literalmente le quita el sueño al animador de Sabingo es la crianza de sus hijos Amador (4) y Clemente (2).

“Yo vengo de papás separados y esa historia no la quiero volver a repetir. Por eso, siempre dije que sería un papá de verdad , que baña a sus hijos, cambia los pañales y saca los mocos. Soy un papá cien por ciento presente y es una alegría imposible de expresar”, contó chocho.

JP papá

“Esta es la familia que siempre soñé”

Además, aprovechó de piropear a su esposa y amiga Francisca Sfeir, con quien cumplirán cinco años de matrimonio. “Agradezco haber encontrado a la mejor mujer de mi vida , porque me apaña en todo y sin su apoyo, ni el de mis hijos, nada de lo que hago sería posible”.

“Creo que el mejor regalo es la familia que tengo hoy en día, porque esta es la familia que siempre soñé”, despachó a Publimetro.

