Argandoña y el tras bambalinas de “Raquel Forever”: “Estoy contenta porque el 13 no me dejaba hacer esto”

La animadora Raquel Argandoña contó en exclusiva a Publimetro los detalles de su debut como conductora de “Raquel Forever”, programa que realiza todos los miércoles desde su Instagram @argandona.raquel.

18:30 horas. Raquel Argandoña termina su programa en “Zona de Estrellas” y sale volando rumbo a Los Trapenses para no llegar tarde al debut de su programa online.

Coloca la dirección en Waze, emprende el viaje y se pierde. “Me mandó conejeando por todas las calles. Parece que apreté no pagar Tag y me mandó para todos lados. Fui un Uber” , comenta, ahora, muerta de la risa.

18:50 Raquel está perdida. Lucha con la aplicación al borde del cólera y llama a un amigo para que la salve. Aún falta una hora 40 minutos para el debut, pero no quiere llegar tarde.

“Yo soy muy profesional y si me dicen que hay que grabar a tal hora, yo a las dos estoy entrando al canal. Entonces, imagínate, el taco, conejeando por todos lados, tengo que cambiar de locación, pensé” .

19:15 Llega a la productora Friends Forever -la misma que trabajó con José Miguel Viñuela y Pamela Díaz- baja corriendo del auto, se cambia de vestuario y comienza a practicar los textos. Revisa su cámara, la del invitado, y la de los auspiciadores, chequeando la iluminación y audio para que todo funcione perfecto. Eso sí, nada de traguitos.

“Yo nunca tomo antes de empezar un programa, un par de sorbos de los auspiciadores, pero nada más. No soy de tomar, como muchas lo hacen en televisión para que se les suelte la lengua, pero yo no, jamás. Lo aprendí desde muy chica”.

20:00 Raquel recibe a su primer invitado, el experto en diseño de interiores, Julio Maturana. Lo saluda ansiosa, tomando conciencia de que la transmisión será en un set de televisión.

“Yo pensé que íbamos a grabar en una casa con dos celulares, pero me encuentro con la mansa producción. Tengo más cámaras que en Zona de Estrellas”.

20:30 Comienza el programa, Raquel presenta al invitado y conversan sobre la primera vez que se conocieron, recordando los dramáticos episodios de bullying que vivió durante su época escolar.

“Yo no estaba pendiente de los comentarios que escribía la gente, porque quería estar atenta a lo que me decía el invitado. Pero, eso sí, el productor me avisaba con señas en cuántos minutos más me tenía que ir con la mención de un auspiciador”.

21:30 Termina el programa. Raquel se despide contenta de los productores y de la gran aceptación que tuvo su invitado, bordeando las dos mil visualizaciones. Emprende el viaje de retorno a casa, esta vez, sin perderse.

” Llegué a mi casa muerta de hambre, porque tú sabes, tampoco como durante los programas. Me preparé un sándwich y me acosté. Pero, muy feliz y contenta de hacer esto, porque en Canal 13 no me dejaban hacerlo, por contrato. Pero ahora, sí lo puedo hacer. Me alegra que me den la confianza y te apoyen los auspiciadores. Eso te incentiva”.

11:00 AM, Raquel recibe un mensaje de WhatsApp. Se suma un quinto auspiciador y la marraqueta está más crujiente. Argandoña celebra, tenemos Raquel Forever.

PRÓXIMO CAPITULO

Para el próximo capítulo junto a Emeterio Ureta, Raquel promete que interactuará con el público y responderá todas las preguntas que le hagan, aunque sea sobre su hija Kel Calderón o si le cae bien o mal Joche Bibbó, pero aclara: “Es un programa de entretención, no entraré en temas polémicos ni pesados, la idea es que todos lo pasemos bien y me hagan preguntas buena onda”, contó a Publimetro.