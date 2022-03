De Viña al teatro: comediante Juan Pablo López debuta en las tablas como hijo de Mariana Loyola

Que Juan Pablo López sea un hombre acostumbrado a los riesgos, no hay duda.

Renunció a un alto cargo al interior del banco para dedicarse a la comedia y se subió al Festival de Viña como “el más desconocido de todos los desconocidos”, llevándose dos gaviotas y las carcajadas del público el 2017.

Cinco años más tarde, el ingeniero comercial debuta en el teatro, junto a Mariana Loyola, Carolina Paulsen y Diego de Calixto.

“Soy una persona que siempre me han gustado los desafíos y aprender”.

Durante meses tuvo que dividir su agenda entre las funciones de stand up comedy y los rigurosos ensayos junto a sus compañeros de la obra Rinoceronte -escrita por Mateo Iribarren y dirigida por Gonzalo Cid- y que estrenarán en abril en el Teatro San Ginés.

“Nunca imaginé en participar en una obra de teatro. Yo soy ingeniero y aquí estoy. Nunca me había enfrentado a trabajar con equipos, siempre he estado en el lado solitario de la comedia y siento que la experiencia fue maravillosa”.

López interpreta a Richy, un inmaduro y carretero hombre que se ve más viejo que su madre, personaje representado por Mariana Loyola.

“Es un personaje dependiente emocionalmente, retrógado, que no ha crecido con los valores ni conductas que ameritan en la sociedad hoy en día. Richy tiene unas opiniones que realmente dan vergüenza”.

Elenco Rinoceronte

Acostumbrado a trabajar en solitario, el standapero tuvo que aprender a adaptarse a la velocidad, la interpretación y los matices de lo que le pedía el director, porque “siempre me había mandado solo en ese sentido”.

“Su entrada al teatro me dejó sorprendido. Yo trabajaría con él mil veces más, fue un acierto haberlo elegido”, destacó Gonzalo Cid.

FESTIVAL DE VIÑA

Respecto a presentarse nuevamente en la Quinta Vergara, Juan Pablo fue directo. “Me encantaría volver, me siento preparado y tengo un libreto nuevo que ha evolucionado en el tiempo. Me siento capaz de ir y estoy esperando que me inviten”, confesó.

La obra “Rinoceronte”, se estrena el jueves 7 de abril, a las 20:00 horas, en la sala principal del Centro Cultural San Ginés, con funciones los días jueves a las 20:00 horas, viernes a las 20:30 horas y sábado a las 20:00 horas.