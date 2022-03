Julio César Rodríguez molesto con Daniel Fuenzalida por “inventar” historia de violencia: “Estoy picado con ese hue…”

Julio César Rodríguez confesó en el matinal Contigo en La Mañana que está molesto con Daniel Huevo Fuenzalida y le mandó un enojado mensaje por WhatsApp.

“Estoy picado con este hue…y le escribí un mensaje”, partió contando.

El motivo del enojo fue porque en el programa Me Late, mostraron un video de Julio César agarrado del brazo de su polola y caminando rápido detrás de ella en Lollapalooza, generando las mil y unas especulaciones entre los panelistas faranduleros. Y una de ellas fue una supuesta pelea.

“Le escribí (cuenta JC)...loco, cualquier historia que inventí está buena para copucha, pero no de violencia, menos en estos tiempos “, confesó enojado porque “decían que me había agarrado a gritos. Me dio mucha impotencia”, desenfundó.

Me Late

LA SUPUESTA PELEA

La polémica surgió luego que el periodista Luis Sandoval descaseteara que el conductor de La Junta, estuvo a los gritos con su polola Natu Pau.

“ Esto ocurrió diez para las ocho de la tarde, según testigos. Supuestamente estaban todos grabando el espectáculo. Y fue tanto el escándalo de los gritos de la polola de Julio César Rodríguez, que todos se dan vuelta a mirar de dónde provenían estos gritos y se dan cuenta que era de esta rubia” , soltó la lengua.

Sin embargo, JC descartó cualquier tipo de discusión y aclaró que iban rápido porque se juntaría con sus padres, y respectivas parejas, al concierto de Raphael en el Monticello.