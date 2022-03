No habrá remix: Karol G confirmó que no se lanzará colaboración con el chileno Cris Mj

Todo comenzó solamente hace algunas horas, cuando De La Guetto anunció que lo bajaron del remix de “Una noche en Medellín” del cantante chileno, Cris Mj. Luego, se dio a conocer la noticia de que Karol G también dio un paso al costado de la colaboración.

“Me quieren bajar del remix mi gente, no me puedo dejar y lo más cabrón que fui el primero en tirar”, detalló el reggaetonero justo unas horas antes de que la cantante diera a conocer la noticia.

De igual manera, Cris MJ intentó explicar lo que sucedía, “eso no es así broder, esto no pasa por mis manos, para la gente que piensa que soy yo no es así. Son cosas de las grandes ligas!”, lanzó.

La polémica dio paso a diversas críticas, por lo que, el director creativo del chileno se pronunció al respecto: “Esto no pasa por las manos de Cris ni de su sello. Ellos no armaron el remix. ¡Todo pasó por las manos de Rimas y Universal!”.

Posteriormente, la colombiana confirmó que tampoco será parte del esperado lanzamiento. “Familia. Con respecto al lanzamiento del tema “Una noche en Medellín”, me gustaría aclarar que en ningún momento tuve conocimiento de que otros artistas habían grabado y que al parecer habían varios remites hablados hasta hace dos días que lo anuncié”.

“Mi equipo de trabajo y yo valoramos y respetamos el trabajo de mis colegas, y aunque me encanta el proyecto y odio que este tipo de cosas pasen, hemos decidido no seguir adelante con el lanzamiento”.

“Agradezco mucho a todas las personas involucradas por su trabajo y me disculpo de antemano con mis seguidores que se mataron comentando sin parar en mi post para que se lanzara la canción pronto”.

“Les debo una. Los amo”, finalizó la cantante.

Karol G | Fuente: Instagram

Sin embargo, y según Stars Music Chile, sí habrá remix de la viral canción aunque sin la presencia de ambos conocidos intérpretes. “Como si fuera poco, tenemos una tremenda sorpresa con de la geezy, ¿qué pasa si sacamos un remix de Una Noche en Medellín versión Puerto Rico?”, adelantaron.