“Nos echaron de Chile”: Popular youtuber “Gringo” se va del país tras no lograr residencia para su esposa

Jon Gross, popular youtuber conocido como el “Gringo” y que llegó a Chile para trabajar como profesor de inglés, anunció que dejará el país luego que el Servicio Nacional de Migraciones rechazara la solicitud de residencia permanente de su esposa en múltiples oportunidades.

Gross es oriundo de Wisconsin, Estados Unidos y llegó a Linares, región del Maule, donde se hizo conocido por su canal de YouTube, mostrando varios aspectos de Chile, tales como destinos turísticos, gastronomía, tradiciones, entre otros.

Sin embargo, pese a los siete años viviendo en este lado del mundo, decidió tomar sus maletas y partir tras no lograr obtener residencia permanente para su esposa Elise, que llegó el mismo año que él a Chile.

El estadounidense explicó los motivos de su salida del país y su frustración por no poder lograr que su esposa lograra la residencia definitiva, señalando que incluso recurrieron a abogados para realizar el trámite y cuyo motivo de rechazo sigue siendo desconocido.

“Primero obtienes la visa por un año. No hay problema, pagas una cantidad de dinero y la obtienes. Después, solicitas la residencia permanente: a mí me la aprobaron, pero a Elise no”, inició Gross.

El joven relató que su esposa volvió a solicitar la visa por un año, lo que significa volver a pagar y postular nuevamente.

Cabe señalar que en medio del proceso nació Moses, su hijo, el cual solo tuvo que ir al Registro Civil a inscribirlo. Pero cuando se cumplió el año de espera, nuevamente la solicitud se rechazó.

Tras ello, la familia decidió contratar a un abogado para conseguir el documento, pero nuevamente fue rechazado.

Pese a que buscaron ayuda y consejos para obtener el documento, nada resultó, por lo que se vieron en la obligación de irse de Chile.

El youtuber calificó el trámite como “una locura” y dijo sentirse peor por la gente que no tiene los medios para contratar un abogado que pueda ayudar en el proceso.

“Pagamos miles de dólares para que este abogado viniera y trabajara en nuestro caso. Siento que si esperáramos un par de años más podríamos conseguirlo, pero el abogado tampoco puede hacer mucho más”, manifestó.

“Amo a este país, hay cosas geniales: buenas personas, buena comida, lugares hermosos. Sin embargo, después que el Gobierno no haya aprobado este documento, tenemos que irnos”, decretó el youtuber.

Finalmente, Gross anunció el fin del canal de YouTube, sin embargo, abrirá uno nuevo enfocado en el nuevo país donde vivirá: Ecuador.

“Fue una experiencia genial vivir en Chile y espero volver alguna vez”, cerró.