Participante de Aquí se Baila reaparece tras semanas de ausencia y anuncia su retiro del programa por lesión

En el último capítulo de Aquí se Baila, luego de las presentaciones de los participantes, Sergio Lagos invitó al escenario a uno de los competidores, el cual llevaba semanas de ausencia por lesión.

En ese sentido, aparecieron Felipe Ríos y Paloma Schneider, tras lo cual el actor dio a conocer una importante noticia en el programa de Canal 13.

La productora indicó que el artista respondió comentario de usuarios, y sus palabras no fueron tomadas de buena manera.👇https://t.co/EVwLpbAvKp — Publimetro (@PublimetroChile) March 24, 2022

“Venimos a comunicarle al jurado y a nuestros compañeros y toda la gente que ve este maravilloso programa que, lamentablemente, por mi culpa, no culpa de la Paloma, estoy con una lesión en los hombros que he tratado de sanar, pero es un poquito más grave y me dieron dos semanas más de licencia”, expresó.

Posteriormente, le obsequió un ramo de flores a Paloma, agradeciéndole su apoyo.

Tras esto, el actor no le cerró las puertas a un posible retorno al espacio en el futuro.

Aquí se Baila (Captura Canal 13)

“Hay que cuidarse y seguir para adelante, viene una segunda temporada ¿o no? así que dejamos las puertas abiertas también a todo lo que se pueda, porque las ganas de bailar están siempre”, indicó.

En tanto, el capítulo coincidió con el cumpleaños de Ríos, por lo que le cantaron “Cumpleaños feliz”.

Las palabras de Fran

Tras su anuncio, Fran García-Huidobro le dedicó unas palabras al intérprete.

“Quiero agradecerle al señor Ríos que tenga los cojones de venir a decir que se va porque no puede seguir bailando, en vez de seguir en un tira y afloja con la producción. Eso es de caballeros. Feliz cumpleaños señor Ríos, un placer haberlo tenido en Aquí se Baila”, señaló.

Cabe mencionar que en el programa mostraron además un video con el paso del actor por el espacio.

Tras esto, Ríos aseguró que “ha sido maravillosa la experiencia, sigan adelante, que gane el mejor. Vamos a venir el día de la final”.

Revisa el momento