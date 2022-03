¿Qué dicen ustedes? El curioso consejo de amor que hizo Helhue Sukni para conquistar a un juez

La conocida abogada Helhue Sukni le pidió ayuda a sus seguidores de Instagram para conquistar al “amor de su vida”, a quien presenta como “el juez”.

Según contó en un video de cinco minutos, luciendo una cabellera rubia con chasquilla lisa, el hombre la tiene totalmente loquita, pero no responde a sus mensajes.

“¿Será obsesión, será amor, no sé qué hue… será?, pero lo quiero, así que ya sabe ya el hue…”.

La “tía Helhue”, explicó que tras la llegada de sus vacaciones se contactó con el susodicho, quien la dejó toda ilusionada con una vista. Pero, hasta el momento, brilla por su ausencia.

“Yo tengo mil hueo… que me invitan a salir, pero no los pesco porque lo quiero a él”.

Ante esto, pidió consejos a sus seguidores si lo invita o no a la fiesta, asegurando que se la jugaría con todo.

“Si lo invito y va, le voy a decir al toque, ¿quieres pololear conmigo? y lo dejo a dormir en la noche mier… si la invitación tiene que ser con todo”.

Pero los comentarios no se hicieron esperar y dieron su veredicto al respecto.

kristynofis No lo invites tia Helhue debe ser re tóxico

hellen_cita No lo invites, si no te llamó más, no está interesado, next!

scarlett.1990 No invites a ese tipo porque se nota que no tiene interés en ti ya que te hubiese invitado mucho antes si quisiera algo contigo, no lo rueges el Amor llegará solito a ti no te desesperes

Finalmente, cerró el video con un mensaje directo para el desconocido juez.

“Este video va dirigido a ti, te tienes que quedar conmigo para siempre. No te pido argolla, pero te pido que te quedes conmigo para siempre”, le declaró enamorada.

¿Lo logrará?