Jessica Chastain: 10 producciones en Netflix, Amazon, Star+ y HBO Max para ver en su cumpleaños

Jessica Chastain (Getty Images for Disney)

Este jueves 24 de marzo cumple 45 años la actriz Jessica Chastain.

La intérprete estadounidense comenzó su carrera en la década del 2000 con papeles episódicos en series, hasta que irrumpió con todo en el mundo del cine en 2010.

En tres años, recibió dos nominaciones al Oscar y participó en aplaudidas películas, convirtiéndose en una de las actrices más destacadas. En dicho período fue parte de producciones como La noche más oscura, Historias Cruzadas, El árbol de la vida, Take Shelter y fue la voz de Gia en la tercera parte de la saga animada Madagascar.

En los últimos años ha sido parte de cintas como Interstellar, The Martian, El año más violento, La Cumbre Escarlata y en It: capítulo 2.

En la actualidad se encuentra nominada al Oscar como mejor actriz por su rol en The Eyes of Tammy Faye, papel por el cual ya ganó el SAG y el Critic´s Choice, siendo la favorita para obtener el premio de la Academia.

Próximamente protagonizara la serie George & Tammy junto a Michael Shannon y será parte del elenco de dos filmes: The Good Nurse junto a Eddie Redmayne, y The Division en donde compartirá pantalla con Jake Gyllenhaal.

En el día de su cumpleaños, te dejamos 10 producciones de Jessica Chastain para ver en Netflix, Amazon, Star+ y HBO Max.

Diez producciones de Jessica Chastain

La noche más oscura (Netflix - Star+)

Con Kathryn Bigelow al mando, esta apasionante dramatización narra la cacería de diez años de Osama bin Laden tras los ataques terroristas del 11 de septiembre. Con Jessica Chastain, Jason Clarke, Edgar Ramírez, Chris Pratt, Joel Edgerton, Kyle Chandler, Mark Strong y James Gandolfini.

Los ilegales (Netflix)

Esta saga de acción presenta a los hermanos Bondurant, cuyas hazañas contrabandistas durante la época de la prohibición los convirtió en bandidos legendarios. Con Jessica Chastain, Tom Hardy, Gary Oldman, Jason Clarke y Mia Wasikowska.

Mama (Netflix - HBO Max)

Guillermo del Toro presenta la historia de dos huérfanas rescatadas por su tío y su novia. Pero parece que un ente sobrenatural las sigue. Con Jessica Chastain.

Apuesta maestra (HBO Max - Amazon)

La ex competidora olímpica Molly Bloom dirige el juego de póquer más exclusivo del mundo y se convierte en objeto de investigación del FBI. Con Jessica Chastain y Idris Elba.

Scenes from a Marriage (HBO Max)

Jessica Chastain y Oscar Isaac protagonizan esta reinvención de HBO del aclamado clásico de Ingmar Bergman que reevalúa la vida en pareja.

The Three of Life (Amazon)

Los O’Brien (Brad Pitt y Jessica Chastain) tuvieron tres hijos, criados con gran rigidez por su padre. El más viejo de ellos, Jack (Sean Penn), siempre tuvo fricciones con el padre, en parte por reconocer en sí mismo un poco de él. Además, ya adulto, Jack se enfrenta a un fuerte sentimiento de culpa debido a la muerte de su hermano. Dirigida por Terrence Malick.

It: Capítulo II (Amazon)

Cada 27 años el terror visita de nuevo la ciudad de Derry, Maine. «IT: Capítulo Dos» reúne a los personajes ya adultos, casi 30 años tras los eventos del primer film. Con Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader y Bill Skarsgard.

Sola contra el poder (Star+)

Una despiadada lobbista al borde de su desgaste personal y profesional va más allá de los límites éticos y legales para asegurar la aprobación de una controversial ley. Con Jessica Chastain

Historias cruzadas (Star+)

En Mississippi durante los años ‘60, una joven de la sociedad sureña pone a su pueblo de cabeza tras entrevistar a mujeres afroamericanas que pasaron toda su vida cuidando de familias blancas prominentes. Con Viola Davis, Emma Stone, Octavia Spencer y Jessica Chastain.

The Martian (Star+)

Del legendario director Ridley Scott, llega una apasionante historia de la fuerza humana y la voluntad de sobrevivir, protagonizada por Matt Damon como un astronauta varado en Marte. Con Jessica Chastain, Kristen Wiig y Jeff Daniels.