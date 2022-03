Junior Playboy encendió las redes por comentarios en contra de Nano Calderón: “Debes estar en la cárcel”

La polémica comenzó hace algunos días cuando Raquel Argandoña tiró fuertes comentarios sobre Junior Playboy en el programa donde es panelista, “Zona de Estrellas”, algo que al exchico reality no le agradó mucho.

En el espacio, Raquel criticó durante la nueva faceta del influencer con las siguientes palabras: “No le da vergüenza verse”, comentó.

Este comentario desató la furia de Junior, quien respondió a los dichos de la “Quintrala” a través de su perfil de Instagram. “Raquel Argandoña, este video es para ti. Cuando alguien intenta burlarse de Junior Playboy, se está burlando de Chile entero”.

“En vez de preocuparse de mí y de mis cosas, preocúpese de su hijo. Ahí no veo sana la cosa (...) A mí no me gusta que se estén metiendo en mi vida. Ustedes no son patrones, ni jefes de la verdad ni de la razón”.

“El que necesita ayuda es Nano Calderón”, añadió sin pelos en la lengua, para luego seguir criticando las acciones del joven.

El round entre Nano y Junior

El hijo de Raquel no tardó en contestar a los dichos de Junior, quien mediante la misma red social escribió un duro mensaje.

“Te invito a hacerte hombre y decírmelo a la cara en vez de andar hablándole mal a una mamá de su hijo. Bien viejo estay para pa nunca haber logrado algo, sigue regalando el papel de payaso que es lo único en que vay a lograr en la vida”, expresó Nano.

Esto siguió, ya que Junior Playboy nuevamente se fue en contra de Hernán, “debes estar en la cárcel. Eres un peligro, te lo digo en serio. Noto amplio desequilibrio mental en sus acciones. Las cartas hablan”, le respondió.

Junior Playboy y Nano Calderón | Instagram

El conflicto de farandulandia continuó en un en vivo que realizó Junior en su plataforma, en donde nuevamente se enfrentó con Calderón.

“Estoy esperando que se conecte Nano Calderón. A ver si me da cara y enfrentar este video en vivo. Pero sin los papás”, inició Playboy.

“No te voy a pegar acá, te voy a enseñar y educar, cosa que te hace falta. ¿Hay cerebro o no hay cerebro? Son pura boca en este país, hay puras gallinas escondidas (...) nosotros no estamos para el show de ustedes. Ustedes han vivido de puros escándalos, han lucrado vendiendo su vida”.

Posteriormente, criticó duramente la forma de vida que lleva Nano. “Usted talento no tiene, solo tiene un papá con plata. El que le compra el autito, le paga los viajes, le compra todas sus drogas, anda a saber dónde está metido. Me da lo mismo lo que usted hable ahora. Deje de ser tan envidioso, compadre”, dijo en contra de Nano Calderón.

“La segunda persona más importante, después de Dios, es Junior Playboy. Que les quede claro, con él no se metan”, cerró el tema.