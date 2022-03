La historia de una de las dinastías deportivas más grandes de todos los tiempos: “Lakers: tiempo de ganar”

HBO Max estrenó la serie “Lakers: tiempo de ganar”, protagonizada por el gran John C. Reilly, y producida por Adam McKay, el mismo que dirigió la película “No mire arriba” para Netflix.

“Lakers: tiempo de ganar” cuenta la historia de una de las dinastías deportivas más grandes de todos los tiempos, que cambió toda la NBA, transformándola en el espectáculo que es hoy día.

Y es que antes, el básquetbol no era uno de los deportes más populares. Entonces, en 1979 el empresario Jerry Buss, un sujeto con peinado pomposo y personalidad petulante que disfrutaba de los excesos de la noche californiana, compró al mediocre equipo de los Lakers.

Buss tenía la meta de unir la liga de la NBA, que perdía fanaticada diariamente, al volverlo en un show mediático, muy al estilo de Hollywood, y para ello, contaba con una joven promesa de este deporte, Earvin «Magic» Johnson.

El ascenso de Los Ángeles Lakers en los años 80′s

La serie narrará en sí el ascenso a la fama del equipo de los Lakers en la década de los ochenta, la denominada “época dorada” de uno de los equipos más importantes de la liga americana de baloncesto, a pesar de que ahora esa popularidad ya no es lo que era.

El seriado se basa en el libro de Jeff Pearlman, “Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Ángeles Lakers Dynasty of the 1980s”, un escritor que se especializa en temas deportivos.

Pero a diferencia de la gran mayoría de historias deportivas que se muestra en pantalla, esta serie no se ve desde el punto de vista de los jugadores, sino de lo que ocurre tras vestidores.

En concreto, conoceremos como Jerry Buss, un experto en negocios, cambió la manera en cómo vender el deporte, y que acabó implementándose en toda la industria deportiva.

Por ejemplo, poner música en el estadio, realizar un espectáculo con animadoras, asociarse con empresas de calzado y ropa para que financien a los equipos y donen vestimenta, y un largo etcétera.

Cosas que actualmente, el público da por sentado, porque se espera que todos los juegos o partidos tengan cosas para entretener al público más allá de ver a un grupo de personas jugando, sin embargo, antes no era así, hasta que Jerry Buss lo empezó a implementar y el resto mundo comenzó a copiar.

Pero otro aspecto que llama la atención, es que a pese a ser una serie sobre la historia de un equipo de básquet, muestran muy poco de este deporte, y se centran más en la dupla que conforman Buss y Magic Johnson.

En esta comedia dramática veremos más que nada los choques de fuertes personalidades, mucho descontrol, mafiosos, además de tratar tema como la pornografía, la misoginia, el racismo y las drogas dentro del ámbito deportivo.

“Lakers: tiempo de ganar” tiene elenco lleno de estrellas

Jerry Buss es interpretado por John C. Reilly, mientras que Quincy Isaiah encarna a Earvin Magic Johnson. Y junto a ellos están figuras tan importantes como Jason Clark, Gaby Hoffmann, Sally Field y Adrien Brody.

Aparte, se sabe que también estarán Julianne Nicholson, Gillian Jacobs, Jason Segel, Lola Kirke, Tracy Letts y Rory Cochrane. La serie contará con seis episodios, y de los tres que se han estrenado hasta ahora, la historia no ha avanzado mucho.

Ni siquiera ha empezado la temporada de juegos como tal, por lo que se estima que sea una serie que dure varias temporadas. Las críticas iniciales han sido buenas, el público también parece haberla recibido bien, por lo que la continuidad de la serie está más que asegurada.

Te puede interesar:

Harry Styles anuncia su nuevo álbum “Harry’s House” y pone “patas arriba” las redes sociales

Kim Kardashian revela que su hija North critica su forma de vestir: “se queja si uso demasiado negro”

Estos son los actores más guapos que conquistan en Netflix