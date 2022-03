Llena de altas y bajas: Así ha sido la relación de Drake Bell y Josh Peck desde que se conocieron

A pesar de que Drake Bell y Josh Peck saltaron juntos a la fama, gracias su participación en la serie “Drake & Josh”, en la actualidad, ahora que ambos son adultos, no tienen la mejor relación, pues a lo largo de los años han tenido diversos problemas.

Recientemente, surgió una polémica, pues Drake señaló que no desea trabajar con Josh, debido a sus pensamientos racistas hacia México, y es que Bell ha demostrado en más de una ocasión que aprecia a sus fans mexicanas y a la cultura en general.

Así ha sido la relación de Drake Bell y Josh Peck

La serie “Drake & Josh”, producida por Nickelodeon, estuvo al aire desde enero de 2004 hasta 2007, aunque un año después se estrenó una película como una pequeña continuación.

Cabe resaltar que se trata de un spin-off de “El Show de Amanda” y surgió gracias a una escena en la que Bell y Peck peleaban por un camarón.

En aquella época, los actores mantenían una buena relación, aunque el programa muchas veces se inclinaba a darle más protagonismo Drake, lo que tal vez pudo molestar a Josh.

Algo que destacó fue que cuando Peck fue creciendo y teniendo los cambios normales de la adolescencia, su físico se transformó, en consecuencia, comenzó a tener más proyección dentro de la historia.

Drake Bell y Josh Peck.

Josh no invitó a Drake a su boda

Una de las situaciones que más dio de qué hablar fue cuando Josh decidió no invitar a Drake a su boda, y cuando fue cuestionado sobre los motivos que tuvo, argumentó que llevaba años sin hablar con él.

“Cuando la gente nos ve a Drake y a mi juntos, y sucede rara vez porque él está trabajando y yo estoy trabajando, la gente dice: ‘¿Qué? ¿Qué hacen aquí?’ Es un gran alboroto”, expresó Peck en una entrevista con “Allegedly with Theo Von & Mathew Cole Weiss”.

Mientras que Bell manifestó su tristeza por no haber sido requerido en esta fecha tan importante para su amigo.

La reconciliación

En 2017, ambos famosos tuvieron un reencuentro en el escenario de los “MTV Video Music Awards”, y muchos pensaron que, por fin, habían logrado solucionar sus problemas, pero al final no fue así.

Después, Josh compartió un video en el que mostró que ya estaban bien.

Josh aseguró que ya no es amigo de Drake

En una entrevista para el podcast “BFFs”, Peck dejó entrever que no considera a Bell un amigo y que no habían tenido relación alguna desde que se terminó su serie, por lo que no vio necesario invitarlo a su boda.

El reebot de “Drake & Josh”

En 2019, se dio a conocer que se haría un reebot de “Drake & Josh” y que ambos protagonistas habían aceptado volver para una nueva producción; sin embargo, sólo quedó ahí, y ahora Bell confesó qué fue lo que pasó con el proyecto.

De acuerdo a declaraciones de Bell en un podcast que hace con su esposa, la serie se iba a llamar “Josh & Drake”, y Peck fue quien escribió el primer guión para arrancar, en el que se mostraba que él era un exitoso agente de bienes raíces, mientras que su hermanastro sería un músico frustrado.

Bell aseguró que su compañero quería ridiculizarlo, pues en la vida real, él se dedica a la música; además, compartió que el guión tenía varias referencias racistas hacia México, por lo que le solicitó cambiar todo, pero Josh se negó y decidieron ya no seguir adelante con la producción.

Actualmente, ambos han tomado caminos separados, mientras Drake sigue su carrera como cantante, Josh continúa en la actuación y el último proyecto en el que lo vimos fue en “Cómo conocí a tu padre” (“How I Met Your Father”).