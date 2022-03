'Mamiii', el tema de Karol G que Anuel y Yailin no pueden escuchar, superó los 100 millones en Spotify Captura de YouTube

“A veces no te cambian por algo mejor y ni siquiera por algo más rico”, frase que le dijo Karol G en pleno directo a su expareja Anuel cuando cantaron juntos, es el mayor disparo del tema que ya supera los 124 millones de reproducciones en Spotify.

Como era de esperar la colaboración, que fue lanzada a principios de febrero, ha revolucionado a los fans de ambos artistas por las indirectas de la colombiana al puertorriqueño. Y es que las referencias a su desengaño amoroso son evidentes.

Desde entonces el tema ha ido escalando en todas las plataformas musicales, y no solo Spotify sino en YouTube donde ya supera también los 109 millones de reproducciones. Y entre los comentarios destaca la espera de los seguidores a que pronto salga el video oficial del tema.

La canción que ha sido considera como la gran estocada de la colombiana al puertorriqueño ha conseguido ser coreada desde su estreno, solo generando molestias entre Anuel y Yailin quien se autodenomina “La más viral”, pero los fans le llaman “La más temperamental”, pues en un live de ella junto a una de sus amigas sonó el tema y esta abandonó la conversación.

Obviamente quienes siguen la ruptura y nuevo romance de los artistas no le perdonaron lo ocurrido y desde el momento han tenido claro que Yailin no soporta el tema, y más que no sabe cómo disimularlo.

Yailin de inmediato expresó su molestia y en vez de hacer señas para que detuvieran la música o seguir con su conversación ignorando el sonido lo que hizo fue salir despavorida, y con ello la reacción de los usuarios.

Ahora, recientemente Anuel también reaccionó públicamente al tema y lo hizo en una discoteca de Miami en la que estaba acompañado por Yailin y protagonizó un polémico acto ya que le lanzó un hielo al DJ que puso ‘Mamii’ y todos los presenten cantándola a todo pulmón.

Este enojo de Anuel AA quedó registrado en un video en el que se le ve molesto y lanzando un objeto, que luego identificaron como un hielo, a otra persona en una discoteca.

Se cómo Anuel que antes las adversidades, SONRÍE Y LO TOMA DE LA MEJOR MANERA. 👹 pic.twitter.com/l6LSysYkAY — L E G E N D 👹 A N U E L (@legendanuel) March 22, 2022

“No es nada que yo planeé, él llegó de sorpresa, estábamos pasándola bien. Yo toqué toda la música de él, como 15 canciones, puse la de Yailin. Después, la gente me estaba pidiendo ‘Mamii’ y el público es el que manda. Yo pensé que el hombre era un poco más profesional. Si yo hubiera estado en esa situación, me perreo la canción con la mujer mía”, explicó el DJ del lugar en un video en redes.