Red Hot Chili Peppers lanza relajado single de disco “Unlimited Love”

La banda estadounidense Red Hot Chili Peppers liberó el tercer single de su disco “Unlimited Love”, que saldrá a la luz el próximo 1 de abril.

“Not the One” es el nombre del reciente tema, lanzado luego de Black Summer y Poster Child, y tiene al cantante Anthony Kiedis sentado al piano.

El disco contará con 17 canciones y la novedad para sus fanáticos es que cuenta con el esperado retorno del guitarrista John Frusciante, alejado por 12 años de la banda californiana.

Los nombres de las canciones que forman parte de ‘Unlimited Love’ y que próximamente tocarán en vivo en una gira mundial son:

Black Summer - Here Ever After - Aquatic Mouth Dance - Not The One - Poster Child - The Great Apes - It’s Only Natural - She’s A Lover - These Are The Ways - Whatchu Thinkin - Bastards Of Light - White Braids & Pillow Chair - One Way Traffic14. Veronica -. Let ‘Em Cry16. The Heavy Wing - Tangelo

Escucha el tema aquí y cuéntanos qué te parece.