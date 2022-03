Vale Roth confirma participación en la segunda temporada de “Aquí se Baila”: “Este programa me pilló en un muy buen momento”

Valentina Roth fue uno de los rostros más fuertes de la primera temporada de “Aquí se Baila”, en donde dejó todo en la pista para poder llegar a la final. Lamentablemente, sufrió una lesión que la obligó a salirse del espacio, sin embargo, solamente hace algunas horas confirmó su participación en la segunda temporada.

“Este programa me pilló en un muy buen momento con mi familia y conmigo misma. Antes siempre, o no estaba bien con mi familia, o estaba pololeando. En cambio ahora estaba plenísima, y por eso me fue tan bien en mis presentaciones, porque no tenía nada que me distrajera”, señaló a través de su cuenta de Instagram.

“Cuando terminé el programa quedé con una pena gigante. Lloré mucho, empecé a escuchar música cebolla romántica y lloraba tres veces a la semana, lo que no me pasaba hace rato. Yo dije que algo pasa acá, y me di cuenta de que necesitaba cerrar esta etapa del baile, porque ya estaba teniendo pesadillas”, agregó.

De igual forma, señaló que la salida del programa le afectó de varias formas. “No tener el ambiente del programa, las risas en los ensayos con la Rosita (Piulats). Me faltaba eso en la vida, y por eso necesitaba volver”.

Por esta razón, durante esta jornada se confirmó que volverá al escenario de Canal 13 junto a su pareja, Francisco Chávez.

Según la información entregada por la bailarina, en esta nueva temporada se juntarán bailarines profesionales con aficionados, por lo que será una competencia muy dura.

“Creo que aquí el nivel es más parejo, estamos más parecidos todos. Por eso siento que en esta temporada puede sorprender cualquiera. No va a ganar el más talentoso sino el que más ensaya, el con más suerte y que se ponga menos nervioso”, finalizó.