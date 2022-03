¿El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estará en los Premios Oscar?

La gran vitrina que serán los Premios Oscar podría servir de plataforma para que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pueda llevar su mensaje al mundo, luego de la invasión de la cual es objeto su país por parte de Rusia.

La propuesta surgió de la comediante Amy Schumer, quien será una de las presentadoras de la ceremonia y ha estado en contacto con la organización del evento para tratar de llevar adelante esa idea.

“Sí, lo he propuesto. Quería encontrar alguna manera de que Zelensky pudiera aparecer vía satélite o con un discurso pregrabado, porque los Oscar tienen una audiencia millonaria en todo el mundo”, dijo Schumer en el programa de Drew Barrymore. “No tendría problema alguno en hacer algo así, pero por desgracia no soy yo quien produce la gala”.

La humorista reconoce que la iniciativa tiene pocas posibilidades de ser llevada a cabo, pero toca la puerta con la intención de resaltar el gran drama que se vive en el mundo.

“Creo que hay cierta presión en el sentido de que muchos quieren que (el Oscar) sea como unas vacaciones en las que todos se olviden por una noche de lo que ocurre. Pero es que hay tantos ojos y oídos puestos en la gala de los Oscar” agregó. “Creo que es una gran oportunidad para que se hagan ciertos comentarios, bromas o incluso que resalten el panorama actual”.

Debate en la Academia

Volodymyr Zelenskyy hizo la voz de Paddington para el público ucraniano.

De acuerdo con varios medios estadounidenses como The New York Post, Zelensky mantuvo una serie conversaciones con miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, quienes debaten la posibilidad de una aparición del mandatario, bien sea en vivo o con un mensaje grabado.

La principal discusión en la Academia está en si deben mantener la línea apolítica que han tenido a lo largo de su historia.

Zelensky, un ex actor que incluso prestó su voz para la versión ucraniana de Paddington, recibió el visto bueno de la cadena ABC, que transmitirá la ceremonia y está a favor de que tenga una declaración.

Se espera declaración de Mila Kunis

Ashton Kutcher y Mila Kunis han apoyado al pueblo ucraniano. (Instagram.)

De quien sí se espera alguna declaración al respecto es de la actriz de origen ucraniano Mila Kunis, quien estará presente en la ceremonia.

Kunis, junto con su esposo Ashton Kutcher, ha recaudado alrededor de 35 millones de dólares para los refugiados ucranianos, recibiendo un agradecimiento personal de parte del propio Zelensky.