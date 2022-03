Botota Fox hace triste llamado para que recen por su abuelita

La comediante Botota Fox hizo un triste llamado en su Instagram para que recen por su abuelita que no se encuentra bien de salud.

A través de un mensaje, le contó a sus seguidores que ella no lo está pasando nada de bien y no quiere perderla. “No saben la pena tremenda que me daría”

“Mi abuelita no la está pasando bien :(Solo les pido una oración para que se sienta mejor”, partió escribiendo, señalando que su nenita tendría depresión.

“Los abuelitos tienden a tener depresión, no quieren nada y me duele, es mi mami lo que me queda como madre, no la quiero perder, no saben la pena tremenda que me daría”, señaló emotiva pidiendo una oración por ella.

“Yo sé que a mucha gente le ha pasado y hay que asumir, es así la vida. Una oración Pa mi #nenita sería hermoso y nos les cuesta nada, la amo, sin ella sería difícil hacer mi trabajo, es que sin ella no estaría aquí junto a ustedes, porque los quiero y ella es feliz que me quieran,,gracias 🌈🌈🌈🥺♥️👌😍❣️”

Dentro de los mensajes de apoyo, Angélica Castro y Anonella Ríos le desearon los mejores deseos, entre otras.

angelicacastro_“Mucha luz y fuerza para ella. La tendremos en nuestras oraciones. Abrázala fuerte ❤️, le escribió la animadora.