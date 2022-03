Iván Núñez recordó ataque balístico que recibió en región Biobío: “Ni siquiera han sido citados a declarar”

Este domingo 27 de marzo se cumple un año del ataque balístico que sufrió el periodista Iván Núñez, que lo dejó con lesiones en su brazo. El hecho ocurrió en Tirúa, región del Biobío mientras el comunicador se dirigía a entrevistar al líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul.

Durante el supuesto ataque lo acompañaba su camarógrafo, Esteban Sánchez, quien perdió la visión debido al impacto de una bala.

“Fuimos víctimas de un ataque terrorista. Esto no es delincuencia común. No hubo intento de robo, ni nada parecido. Nos dispararon a matar. En mi mano tengo la bala de 9 mm que me dió en el brazo. Esteban recibió 5 de esas. Está vivo de milagro, porque es un luchador”, comentó en ese entonces.

Núñez aún no puede volver este dramático momento, por lo que utilizó sus redes para criticar la falta de investigación de la justicia ante el ataque.

“Privados y miembros de instituciones que tienen información ni siquiera han sido citados a declarar”, escribió en sus historias de Instagram, adjuntando un reportaje testimonial de los afectados.