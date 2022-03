“Me enamoré de verdad, hasta el fondo”: Luis Mateucci confesó que no se arrepiente de su relación con Oriana Marzoli

Luis Mateucci estuvo como invitado en el último capítulo de “La Divina Comida”, en donde fue le primero en recibir a sus invitados Flor de Rap, Alejandra Matus y Claudio Olate, y durante la comida habló de su pasado como chico reality.

Recordemos que el argentino fue parte de “¿Volverías con tu ex?” y tuvo una relación dentro del espacio con la española, Oriana Marzoli.

Los comensales le preguntaron sobre su antigua relación, de la cual el dijo que no se encontraba arrepentido ni que tampoco se arrepentía de su paso por la televisión chilena.

“Mis romances fueron todos verdaderos. No me arrepiento de nada”, expresó Mateucci.

“No me arrepiento de nada que hice en la vida porque por Oriana (Marzoli) me fui a España, conocí otro mundo sino no me hubiese ido. Me enamoré de verdad, hasta el fondo”, explicó.

Por otra parte, le preguntaron si se sentía codificado por su belleza, a lo que Luis aseguró que él vende su personalidad y que se encuentra trabajando en un canal deportivo, y tiene varios proyectos.

“No, no te voy a mentir que si sé que con la belleza también es un plus más”, aseguró, pero “yo vendo mi forma de ser, mi personalidad 100%”, finalizó.