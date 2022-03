Karina Álvarez para la casa: en vivo la mandaron a recuperarse porque no tenía voz

Para quienes veían Despiertan con CHV, la voz de Karina Álvarez era la noticia principal. Su voz quebrada desesperó a muchos en redes sociales.

Su compañero Patricio Angulo, no pudo más y le dijo: “es hora que te vayas a tu casa a descansar”.

“Vino, tenía la garganta tomada, pero hay que cuidarse”, agregó su compañero.

“No me mejoro nada”, dijo Karina Álvarez, quien precisó que “fue decisión personal quedarme, porque ya me había levantado temprano, ya estaba aquí, pero no me acompaña la voz”.

“Me retiro indignada”, dijo riendo y precisó que “voy a tratar de quedarme callada”.